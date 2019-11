In primii ani de viata, copiii au un sistem imunitar vulnerabil, dar care se va consolida in timp, ca urmare a contactului repetat cu agentii patogeni din mediul inconjurator. Insa pana cand putem vorbi despre o maturizare imunitara deplina, cele mai reci perioadele ale anului - toamna si iarna - vor da mari batai de cap parintilor.





Imbolnavirea sezoniera a celor mici se identifica si cu intrarea in primul de an de cresa sau gradinita, copiii de varsta prescolara fiind expusi unor afectiuni precum otitele, bronsitele si chiar pneumoniile. Chiar daca nu toti copiii se imbolnavesc la fel de des, majoritatea contacteaza frecvent una dintre urmatoarele afectiuni sezoniere:

Amigdalita

Inflamatia amigdalelor este o afectiune sezoniera intalnita adesea in randul copiilor cu un sistem imunitar firav. Se poate manifesta prin dureri accentuate in gat, dureri de cap etc Mai mult decat atat, daca inflamatia amigdalelor se extinde, este posibila si aparitia unor efecte secundare, precum: inflamarea ganglionilor limfatici din zona gatului, raguseala si chiar congestia nazala.

In cazul in care discutam despre o cauza virala, amigdalita se trateaza cu antibiotice, administrate timp de 7 zile. In schimb, amigdalita bacteriana este descrisa de o manifestare mai severa, caracterizata prin: episoade febrile, stari de greata, somnolenta, lipsa poftei de mancare. Diagnosticarea acestei afectiuni sezoniere se concretizeaza prin exudat faringian si realizarea unei antibiograme, pentru stabilirea tratamentului medicamentos adecvat.

Otita medie

Copiii cu varste foarte mici sunt cei mai predispusi la aparitia unor infectii localizate la nivelul urechii, iar o cauza principala a faptul ca sugarii contacteaza mult mai des o astfel de afectiune, este fizionomia aparatului auditiv. La sugari, trompa lui Eustachio - parte a urechii interne ce asigura drenajul dintre urechea medie si rinofaringe - este foarte scurta. Otita medie se caracterizeaza printr-o inflamare la nivelul urechii medii, insotita de acumulare de lichid.

Principalele simptome ale otitei medii sunt: dureri puternice, pierderea temporara a auzului, greata, varsaturi, insomnii, pierderea apetitului alimentar. In functie de gravitatea afectiunii, stabilita de diagnosticul pus de medicul ORL-ist, se va recomanda tratamentul cu antibiotic, sau doar cu antivirale si antipiretice. Lasata netrata, aceasta afectiune poate cauza inflamatia ganglionilor la copii, ostomastoidita, meningita, pareza faciala, perforarea timpanului.

Bronsita acuta

Reprezinta o afectiune sezoniera specifica sezonului rece, caracterizata prin inflamarea mucoasei cailor respiratorii ce transporta aerul catre plamani, numite bronsii. Principalele cauze pentru declansarea simptomelor caracteristice bronsitei acute au la baza: virusul gripal, paragripa, adenovirusii, dar si bacterii precum: streptococul, pneumococul, Haemophilus influenza.

Semne ale bronsitei acute la copii: secretii nazale, episoade febrile usoare, resipiratie suieratoare, dureri in zona pieptului si o stare de oboseala. Pentru ca bronsita debuteaza cu aceleasi simptome ca in cazul unei gripe, se recomanda vizita de indata la un medic specialist, care poate totodata exlude si afectiuni mai grave, precum pneumonia.

Laringita acuta

De cele mai multe ori, laringita reprezinta un efect al unei inflamatii aparute la nivelul cailor respiratorii, o infectie ce poate fi cauzata de prezenta unei viroze respiratorii, sau a gripei. Principalele simptome ale laringitei acute: raguseala insotita de episoade febrile, dureri sau usturimi resimtite la nivelul laringelui, tuse, dureri musculare si arteriale.

Laringita poate fi de origine virala, bacteriana si chiar micotica (prezenta in organism a ciupercii Candida albicans). In urma unui diagnostic pus corect de catre medicul specialist, dar si de varsta celui mic, se pot recomanda: antibiotice, antiinflamatoare, antitermice si expectorante. In cazul laringitei bacteriene, tratarea acesteia este conditionata de urmarea cu strictete a unui tratament cu antibiotice.

Chiar daca in fiecare sezon rece, riscul ca cei mici sa contacteze aceste afectiuni este unul cat se poate de real, insa prin diagnosticarea corecta a acestora, urmata de un tratament adecvat (prescris doar de specialist), frecventa cu care vor reapara va scadea drastic.