Prim-ministrul Ludovic Orban sustine ca falimentul RADET este "iminent".



"Dupa cunostinta mea, luni trebuie sa se pronunte instanta in procedura de faliment a RADET, iar, din punctul meu de vedere, dupa cum arata datele, falimentul este iminent. Aici a fost declaratia ministrului Economiei privitoare la posibilitatea sistarii agentului termic in Capitala in cazul falimentului RADET.

Sigur ca legislatia prevede obligatia de a nu opri furnizarea agentului termic pe perioada sezonului rece cu o singura conditie: sa existe operatorul economic care sa aiba delegat serviciul de furnizare si care sa aiba contract cu ELCEN si sa poata sa distribuie energia termica de la producator. Daca RADET da faliment, automat trebuie rezolvata problema existentei unui agent economic, a unei companii care sa poata sa furnizeze, sa aiba delegat din partea primariei serviciul de furnizare a energiei termice si care sa aiba contract cu ELCEN", a declarat Orban la B1TV, potrivit europafm.ro.