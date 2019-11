Avand in vedere ca Ministerul Agriculturii nu a respectat planul cu privire la combaterea pestei porcine africane pe care si l-a asumat in fata oficialilor Comisiei Europene, "exista riscul ca Romaniei sa i se interzica sa exporte carne si produse din carne de porc in Uniunea Europeana", anunta premierul Ludovic Orban.



"O spun ca sa se stie: exista riscul ca Romaniei sa i se interzica sa exporte carne si produse din carne de porc in Uniunea Europeana. Guvernul s-a angajat ca pune in practica un plan de actiune cu masuri, cu termene stabilite pentru combaterea pestei porcine africane. Nu s-a tinut de cuvant. Evident ca cei de la Uniunea Europeana au zis: «sunteti seriosi? Daca nu luati masuri clare si daca nu aratati ca vreti cu adevarat sa puneti in practica masurile de combatere a pestei porcine veti ajunge in situatia...» Daea care avea in planul de actiune sa semneze un ordin, a semnat ordinul, dar se pare ca l-a semnat dupa investirea Guvernului, acuma incercam sa aflam, pentru ca el nu poate fi publicat in Monitorul Oficial pentru ca nu mai are autoritatea de ministru sa semneze dupa votul din Parlament de instalare a guvernului. Nu stiu, a semnat un secretar de stat, era in delegatie.. Oricum, tarziu l-a semnat", a spus Orban, citat de adevarul.ro.

