Fostul premier Adrian Nastase o sustine oficial pe Viorica Dancila la alegerile prezidentiale.



Nastase ii indeamna pe alegatori ca pe 10 noiembrie sa o aleaga pe Viorica Dancila, pe care o numeste "Reaua cea mai mica".

”Dragi compatrioti, de-a lungul ultimilor decenii, s-a spus ca ati ales Raul cel mai mic. Basescu in loc de Nastase, Basescu in loc de Geoana, Iohannis in loc de Ponta. A venit timpul acum sa alegeti Reaua cea mai mica”, s scris Nastase pe blogul personal.