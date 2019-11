Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Structura Centrala au retinut doi barbati din Bucuresti care au fost prinsi in flagrant dupa ce au ridicat de la o firma de curierat un colet venit din Spania care continea comprimate de Ecstasy si cocaina cu valoare de piata de aproximativ 100.000 de euro.

"In perioada iunie - octombrie 2019, procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Bucuresti, au documentat activitatea infractionala a unei grupari specializate in procurarea din Spania a unor cantitati importante de cocaina si Ecstasy, pe care le-au comercializat in cluburile din Bucuresti si de pe raza judetului Ilfov. Astfel, la data de 31 octombrie 2019, inculpatii C. I.-V. si C. C. R. au fost prinsi in flagrant dupa ce au ridicat de la o firma de curierat un colet care continea 4.601 comprimate de Ecstasy si 383 de grame de cocaina. Valoarea de piata a drogurilor este de aproximativ 100.000 de euro", informeaza un comunicat DIICOT transmis sambata, 2 noiembrie.

Inculpatul C. I.-V. a fost prezentat Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile. Fata de inculpatul C. C. R, procurorii DIICOT- Structura Centrala au dispus luarea masurii preventive a controlului judiciar pentru o perioada de 30 zile.

Imediat dupa realizarea prinderii in flagrant, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Bucuresti au efectuat 4 perchezitii domiciliare, doua pe raza judetului Ilfov si doua pe raza municipiului Bucuresti, fiind puse in aplicare doua mandate de aducere.

In urma perchezitiilor, au fost ridicate 3 telefoane mobile si 3 cartele SIM, sume de bani, despre care exista banuiala ca provin din comercializarea drogurilor si 3 grame cannabis.

Cercetarile sunt continuate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. - Sectia de Combatere a Traficului de Droguri, sub aspectul savarsirii infractiunilor de "trafic international de droguri de mare risc" si "detinere de droguri de risc si mare risc", mai precizeaza comunicatul Politiei.