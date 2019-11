Barbatul incarcerat in autoturismul peste care a cazut bratul unei macarale a fost extras, este inconstient, intubat si este transportat la spitalul Universitar, anunta ISU Bucuresti.





Conform sursei citate, ceilalti trei barbati care se aflau in autoturism au fost transportati la spitale, doi la Spitalul Floreasca si unul la Spitalul Universitar.

Raed Arafat, seful Departamentul de Situatii de Urgenta, a precizat, la Digi 24, ca trei persoane din autoturism sunt ranite usor si una este in stare grava, scrie Agerpres.

"Este vorba de o componenta a unei macarale care a cazut pe o masina care se afla in trafic. Este vorba de patru persoane ranite, trei usor si una care este in stare grava, care a fost descarcerata de echipele de pompieri si SMURD si a necesitat intubatia si va fi transportata catre unul dintre spitalele de urgenta. Este o singura persoana care este in stare grava si trei care nu sunt in stare grava", a spus Raed Arafat.

El a adaugat ca cele trei victime ranite usor vor fi duse la spital, dar nu sunt in stare critica si sunt toate constiente. Arafat a precizat ca zona va fi asigurata.

"Zona va fi asigurata si vor veni si reprezentantii firmei si poate si de la alte institutii si se asigura zona sa se poate circula mai departe. Pompierii cu siguranta vor face acest lucru si impreuna cu colegii de la politie sa nu se intample si alte incidente pana ce este stabilizata macaraua si pana ce este clarificat ca nu mai exista niciun pericol", a spus acesta.

Primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, a declarat ca Inspectoratul de Stat in Constructii va trebui sa stabileasca motivele care au dus la acest accident.

"Cei de la Inspectoratul de Stat in Constructii trebuie sa spuna de ce a cazut aceasta macara. Autorizatia de demolare exista, este emisa de Primaria Capitalei, deci din punct de vedere legal avea toate hartiile. Cei de la Inspectoratul de Stat in Constructii vor putea sa ne spuna mai multe in legatura cu dezechilibrarea macaralei. Si va dati seama ca nu pot sa spuna acest lucru pe loc", a precizat.

Primarul Sectorului 1 a adaugat ca soferul autoturismului avariat este cel care se afla intr-o stare mai grava, avand probleme la nivelul picioarelor.

"Sunt patru victime: trei la Floreasca, una la Municipal. Una dintre victime se afla in stare putin mai grava, conducatorul auto. Am inteles ca la nivelul picioarelor are probleme.Vom vedea in continuare. Pe mine ma intereseaza starea lor de sanatate", a adaugat el.

Bratul unei macarale s-a prabusit, sambata dimineata, peste un autoturism in care se aflau 4 persoane, in strada Matei Millo, in zona Universitate, la fata locului fiind trimise echipaje de politie si pompieri.