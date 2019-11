Bratul unei macarale s-a prabusit, sambata dimineata, peste un autoturism in care se aflau 4 persoane, in strada Matei Millo, in zona Universitate, la fata locului fiind trimise echipaje de politie si pompieri.





UPDATE: Raed Arafat, șeful DSU, a precizat într-o intervenție telefonică la Digi24 că este vorba despre patru persoane rănite, dintre care una în stare gravă.

"In Strada Matei Millo, bratul unei macarale s-a prabusit peste un autoturism. La fata locului actioneaza echipe de pompieri si s-a trimis in sprijin Detasamentul Special de Salvatori. Dupa evaluarea situatiei, rezulta ca sunt in total 4 victime constiente, din care una incarcerata", precizeaza ISU Bucuresti.

"In acest moment, din informatiile pe care le avem, rezulta ca in autoturism erau 4 persoane, patru barbati. Trei dintre aceste persoane au iesit dupa momentul impactului, cea de-a patra persoana a ramas blocata in autoturism incarcerata, este in stare de inconstienta in acest moment. I s-a acordat primul ajutor, este intubat de catre un medic si se incearca extragerea lui din autoturism fara sa i se agraveze functiile vitale. La fata locului actioneaza un detasament special de salvatori, dar si alte surse medicale", a declarat Daniel Vasile, purtator de cuvant al ISU Bucuresti, potrivit Agerpres.