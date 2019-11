Ministrul demis a Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat ca examenul de rezidentiat va fi sustinut pe data de 8 decembrie.

"Astazi am semnat Ordinele cu privire la rezidentiat, prin urmare, examenul de rezidentiat a intrat in linie dreapta", a spus Sorina Pintea intr-o conferinta de presa la sediul Ministerului Sanatatii.

"A aparut o noua prevedere, legata de numarul de locuri, astfel incat acestea sa fie egale cu numarul absolventilor. Noi am aprobat printr-o Hotarare de Guvern o cifra de scolarizare de 4.710 (locuri, n.r). Practic, aceste discutii legate de cifra absolventilor, a pornit de la faptul ca s-a speculat in spatiul public ca locurile scoase la rezidentiat pe medicina generala sunt mai mici decat numarul absolventilor (...) Avem in Romania 3.401 absolventi de medicina generala, numarul locurilor scoase la rezidentiat pe medicina generala este 3.990. Totalul de 4.710 include si zona de medicina dentara si farmacie", a mai spus ministrul demis al Sanatatii, potrivit site-ului adevarul.ro.

Sorina Pintea a mentionat si faptul ca numarul posturilor la medicina dentara si farmacie este mullt mai mic fata de numarul absolventilor: "In general, numarul posturilor pentru faramacisti in spital este limitat. Farmacia, absolventul de farmacie se adreseaza incusiv zonei private, la fel medicul dentist, care odata ce termina facultatea poate sa lucreze intr-un cabinet. Asa cum va spuneam, numarul locurilor la rezidentiat pe aceste specialitati se stabileste in urma unor discutii solicitarilor Directiilor de Sanatate Publica".

"Acum, pentru ca situatia e de asa natura, noi teoretic ar trebui sa scoatem 3.401 la medicina generala (locuri - n.r), 1.000 de locuri la farmacie, 1.000 la medicina dentara, am considerat ca vom merge pe 4.710 si aceasta cifra va fi suplimentata daca la examenul de rezidentiat se va obtine o medie corespunzatoare intrarii in rezidentiat. Ca sa nu mai bulversam lucrurile. Pentru ca eu am spus-o (…) medicina generala are 3.400 de absolventi, 3.900 de locuri", a mai precizat Pintea.