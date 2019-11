Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituletu-Buica, a declarat vineri ca suma totala alocata pentru alegerile prezidentiale din acest an este de aproximativ 150 de milioane de euro, fiind cele mai scumpe de pana acum.



"Sunt cele mai scumpe alegeri, pentru ca vorbim de 835 de sectii de votare in strainatate, fata de 441, fata de 390, cate erau acum cinci ani in strainatate si procesul de votare in strainatate este costisitor, dar este costisitor si in tara. Din 150 de milioane de euro, 50 de milioane aproape sunt in strainatate, dar 100 de milioane in tara. Sunt destul de multi bani", a spus Mituletu-Buica, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.

La randul sau, directorul general al Directiei de logistica electorala din AEP, Daniel Duta, a mentionat ca pentru tiparirea buletinelor de vot s-au folosit 199 de tone de hartie, care costa 528 de milioane de lei.

"Probabil ca din momentul in care vom trage linie si vom socoti ce s-a cheltuit, acestia sunt bani alocati, probabil ca vor fi unele dintre cele mai scumpe alegeri. Pentru Ministerul Afacerilor Interne s-au alocat 79.872.204 de euro, pentru Institutul National de Statistica - 784.849 de euro, pentru Autoritatea Electorala Permanenta - 14.247.310 euro, pentru MAE - 35.884.689 euro si pentru Serviciul de Telecomunicatii Speciale - 16.067.765 euro", a spus Duta, potrivit caruia pentru organizarea acestor alegeri a fost alocata suma de 146 - 150 de milioane de euro.