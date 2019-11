Locurile de munca din domeniile financiar-contabilitate, inginerie si medical & pharma au ocupat, in octombrie, primele trei pozitii in topul cautarilor efectuate de catre candidatii romani pe una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din Romania, cu peste 80.000 de accesari.



Astfel, conform unei analize BestJobs, interesul candidatilor de a-si schimba jobul s-a mentinut la acelasi nivel cu luna anterioara, in timp ce volumul total de aplicari pentru un alt job a crescut doar cu 6% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Realizatorii cercetarii mentioneaza ca surpriza lunii octombrie vine din domeniul resurse umane, unde angajatii specializati au inregistrat peste 21.000 de cautari de joburi, fiind mai preocupati de perspectiva unui job nou decat cei din domenii precum transport sau vanzari, al caror interes a fost mult mai constant pe parcursul acestui an.

Primele trei domenii cautate

La nivelul lunii octombrie, posturile din financiar-contabilitate, inginerie si medical & pharma s-au clasat pe primele trei pozitii in topul cautarilor efectuate de catre candidatii romani, cu peste 80.000 de cautari, in total. Alte domenii ce au inregistrat un numar mare de candidati care si-au cautat joburi sunt: Transport - cu peste 20.000 de cautari, Vanzari (peste 15.000) si Juridic (peste 13.000).

Cel mai dorit loc de munca, in luna octombrie, cu aproape 1.000 de aplicanti, a fost cel de director de fabrica pentru o companie romaneasca din vestul tarii, care oferea un salariu de peste 6.000 de euro brut. Pe lista joburilor care s-au bucurat de un interes crescut din partea candidatilor au fost: BRD Finance IFN SA - Agent Servicii Clienti (914 de aplicanti), Deichmann - Asistent vanzari (827 de aplicanti) si BCR - Partener Servicii Clienti (701 de aplicanti).

Topul companiilor cu cele mai multe aplicari este condus, in octombrie, de Enel (3.577 de aplicanti), urmata de Coca Cola HBC (2.295), Deichmann (2.207), Raiffeisen Bank (2.181), Continental Automotive Group (2.046), Oracle (1.838), Kaufland (1.710), Banca Transilvania (1.621), First Bank (1.472) si Adidas Romania (1.456).

Potrivit sursei citate, in luna octombrie au existat si candidati care au ales sa aplice direct pe paginile de profil ale companiilor angajatoare de pe BestJobs. Pe lista se afla Continental Automotive Group - cu 156 de aplicari spontane, Deichmann (151), Oracle (144), Enel (140) si Regina Maria (135).

BestJobs, una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din Romania, cuprinde peste 2,5 milioane de profesionisti conectati la piata muncii si mai mult de 25.000 de joburi active in orice moment, atat in tara, cat si in strainatate.