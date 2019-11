Greenpeace Romania ia atitudine in fata indiferentei si complicitatii autoritatilor privind taierile ilegale de paduri si lanseaza campania “Blestem de bine”. In loc de artisti, activisti sau influenceri, de aceasta data o avem in prim plan pe vrajitoarea Irina Primavera, care le cere autoritatilor sa rezolve urgent problema taierilor ilegale si arunca un blestem asupra celor care exploateaza abuziv padurile.



6 hectare de padure dispar in fiecare ora de pe harta Romaniei — prin taieri cu acte si fara acte. La fiecare copac taiat legal, altul este doborat ilegal de aproape un deceniu. Anual, pierdem fara urma 20 milioane de metri cubi de lemn din padurile Romaniei (inclusiv din cele seculare), ceea ce se traduce printr-un prejudiciu de peste 5 miliarde de lei (0,6% din PIB-ul Romaniei), fara a pune la socoteala consecintele sociale si ecologice in plina criza climatica. Potrivit unui comunicat remis 9am, prin campania “Blestem de bine”, Greenpeace Romania isi propune sa puna presiune pe Ministerul Apelor si Padurilor pentru modernizarea urgenta a SUMAL (Sistemul de Urmarire a Materialelor Lemnoase), care reprezinta solutia tehnologica de secol XXI pentru supravegherea automata si incoruptibila a codrilor Romaniei. Aproape 50.000 de oameni au semnat o petitie in acest sens. ”Din pacate, munca Greenpeace Romania din ultimii ani pentru protejarea padurilor seculare nu a fost sustinuta si dublata si de implicarea autoritatilor, ba ne-am izbit de o revoltatoare lipsa de competenta si responsabilitate. Blestemul de bine pe care il lansam azi e un alt mod de mobilizare a romanilor, fie ei superstitiosi sau nu, sa apere padurea si sa ceara autoritatilor implementarea imediata a unui sistem de supraveghere care sa functioneze corect si transparent. Putem pune umarul cu totii la stoparea taierilor ilegale: fie ca avem puteri magice, ca reclamam la politie un transport suspect de lemne sau gasim o seara de duminica libera pentru a veni la Marsul pentru Paduri, pe 3 noiembrie”, spun reprezentantii Greenpeace Romania. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

