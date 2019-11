Alexandru Bogdan, politistul care a fost acuzat ca ar fi intretinut relatii sexuale cu o fata de 13 ani dintr-un centru de plasament din orasul Segarcea, a fost declarat, la inceputul acestui an, erou local.

Agentul de politie a fost declarat verbal erou local la inceputul acestui an, dupa ce si-a riscat viata pentru a salva un barbat in varsta dintr-un incendiu.

"Alexandru Bogdan a fost primul care a ajuns la fata locului. Adica, inaintea pompierilor, inaintea salvarii. A avut un eveniment in cartierul Craiovita Noua. S-a dus, a vazut ca sunt flacari... era cu un jandarm de serviciu. Nu a mai tinut cont ca e foc, ca e fum... a intrat in casa unde se afla un batran pe care l-a salvat. Si-a riscat viata, dar pana la urma asta e meseria de politist. Stiu ca a primit multumiri verbale din partea conducerii", a declarat vicepresedintele Sindicatul Europol Dolj, Bogdan Gulie, potrivit digi24.ro.

Politistul in varsta de 33 de ani este divortat din anul 2017 si are un copil in varsta de 6 ani.

Alexandru Bogdan a cunoscut-o pe minora, dupa ce aceasta i-a cerut o tigara, iar el i-a cerut profilul de Facebook pentru a putea pastra legatura, potrivit procurorilor DIICOT.

Cei doi au intretinut relatii sexuale in masina politistului si in apartamentul parintilor lui.

"Cu acest prilej, inculpatul realizeaza o serie fisiere foto si video cu caracter sexual explicit, atat reprezentand momentul in care intretineau relatii sexuale, cat si prin fotografierea persoanei vatamate dezbracata. (...) De asemenea, inculpatul i-a solicitat realizarea si trimiterea unor fotografii cu acelasi continut. Cu prilejul perchezitiei informatice efectuate in cauza si accesului la adresa de e-mail folosita de inculpat au fost gasite astfel de fisiere foto si video datate februarie-august 2019", au spus procurorii DIICOT.

Ancheta a inceput cand cei de la Protectia Copilului au observat ca fata avea un comportament ciudat.

