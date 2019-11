Un politist din Craiova, care in ultimii doi ani ar fi intretinut relatii sexuale cu o minora, a fost arestat preventiv, fiind banuit de comiterea infractiunilor de act sexual cu un minor si pornografie infantila printr-un sistem informatic, au anuntat, vineri, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dolj.

La inceputul relatiei cu politistul, minora avea 13 ani.

Barbatul in cauza, in varsta de 33 de ani, a demisionat din politie, institutie unde a lucrat incepand din 2007. El era angajat ca agent de ordine publica in cadrul Sectiei 5 Craiova. Ultima testare psihologica la care acesta a fost supus a avut loc in primavara acestui an.

Ancheta in acest caz a fost efectuata de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Craiova, sub coordonarea unui procuror DIICOT.

"Barbatul este banuit ca, in ultimii doi ani, ar fi intretinut relatii sexuale cu o minora, care la data respectiva avea varsta de 13 ani, realizand apoi, impreuna cu aceasta, mai multe fotografii si filmari cu un caracter sexual explicit. De asemenea, o parte din imaginile astfel realizate ar fi fost transmise intre cei doi prin intermediul unei aplicatii de mesagerie mobila", a precizat sursa citata, potrivit site-ului Agerpres.

Barbatul a fost retinut pe 30 octombrie si, pe 31 octombrie, fata de cel in cauza, Tribunalul Dolj a dispus masura arestarii preventive pentru o perioada de 30 de zile.