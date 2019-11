Mihai Fifor, secretarul general al PSD, ii acuza pe cei de la PNL ca "una spun si alta este in programul lor de guvernare" si ca nu au nicio problema in a mai spune inca o minciuna.

"Una spun cei de la PNL si alta este in programul lor de guvernare. Nu au nicio problema sa mai spuna o minciuna. Doar e campanie electorala!

Va spun ca nu vor inchide spitale. Dar scrie clar in programul lor de guvernare cuvantul 'COMASARE'. Iar noi stim prea bine ce inseamna asta! Am mai trait-o in guvernarea lui Emil Boc, azi membru de frunte al PNL.

Spune Iohannis ca nu vor taia salarii. Dar scrie negru pe alb ca vor reduce salariile bugetarilor ca sa ajunga la nivelul privatilor. Deci fara vouchere de vacanta, fara sporuri si fara alte beneficii la salariu. Nu e taiere... e doar reducere...

Va spun ca nu vor taia pensiile, dar le vor impozita pe cele sub 2.000 de lei. Asta ne spune Orban si stim ca au mai facut-o altadata!

Va dau asigurari ca vor creste pensiile asa cum scrie in lege. Care lege? Cea de acum sau cea pe care o vor modifica in curand? De ce nu au scris in programul lor cand si cu cat va creste punctul de pensie?!

Va explic de ce: pentru ca odata investit guvernul, programul scris devine lege si nu mai merge cu gargara electorala pe care o auziti acum.

Deci, daca vreti sa stiti ce va urma, nu mai luati inseamna ce va spun, mintind cum respira!

Cititi masurile de austeritate din programul lor de guvernare si veti intelege ce urmeaza!", a scris Mihai Fifor pe Facebook.