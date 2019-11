Organizatia Judeteana ALDE a anuntat joi seara ca a chemat in judecata Facebook, la Judecatoria Sibiu, acuzand faptul ca aduce prejudicii campaniei electorale a candidatului la Presedintie Mircea Diaconu prin blocarea paginii de socializare a formatiunii politice.





"Organizatia ALDE Sibiu, prin presedintele Ovidiu Gheorghe Tocaciu, a depus astazi la Judecatoria Sibiu o cerere de chemare in judecata a Facebook cu sediul in Statele Unite. Din 28 octombrie pagina oficiala de Facebook a fost blocata de Facebook. Desi s-au cerut lamuriri pe toate canalele disponibile de contact Facebook, acestia nu au raspuns solicitarilor", se arata intr-un comunicat remis de ALDE Sibiu.

Liderul ALDE Sibiu, Ovidiu Gheorghe Tocaciu, acuza Facebook de ingradirea dreptului la libera exprimare.

"Se pare ca banii nostri sunt buni pentru Facebook prin toate reclamele pe care le platim acestora. Dar dreptul nostru la libera exprimare, nu!", sustine Tocaciu.

In solicitarea catre Judecatorie, ALDE Sibiu a aratat ca "blocajul impus de Facebook paginii oficiale a adus prejudicii organizatiei si campaniei electorale pe judetul Sibiu a candidatului Mircea Diaconu".

"ALDE SIBIU a motivat in cerere faptul ca articolul 30 din Constitutia Romaniei garanteaza dreptul la libera exprimare, drept sustinut international si de articolul 10 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului. In cererea de chemare in judecata se precizeaza si sentinta nr 4546 din 2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie care motiveaza faptul ca reteaua de socializare Facebook este spatiu public", se arata in comunicat.

Presedintele ALDE Sibiu este convins ca "oameni de rea credinta blocheaza mesajele candidatului la alegerile prezidentiale Mircea Diaconu".

"Suntem convinsi ca oameni de rea credinta fac tot ce le sta in putinta sa blocheze mesajele candidatului la alegerile prezidentiale Mircea Diaconu. Reclamatiile lor contra noastra au fost insa sustinute de Facebook fara motive reale. Prin decizia de blocare a paginii noastre, dar si de mentinere a blocajului, fara nicio motivare sau raspuns, ne face sa credem ca cei ce gestioneaza Facebook pe Romania au incalcat legea si implicit Facebook cu sediul in SUA, prin sustinea acestei decizii. Orice incalcare a legii in Romania, chiar si de catre o corporatie uriasa ca Facebook trebuie sanctionata in instanta!", a subliniat Ovidiu Gheorghe Tocaciu, potrivit Agerpres.

ALDE Sibiu a cerut daune morale in valoare de 10 lei.

"Vrem sa tragem un semnal de alarma prin aceasta cauza in instanta care poate deveni un exemplu pentru altii. Corporatii ca Facebook nu pot dicta rezultatul alegerilor in Romania asa cum au facut in SUA, unde au oferit informatii confidentiale unor firme afiliate politic. Procesele contra lor de acolo ne-au aratat ca Facebook nu joaca cinstit. Nu trebuie tolerata nicio imixtiune in procesul electoral!", a precizat presedintele ALDE Sibiu.