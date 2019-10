Senzori de gaze mai sensibili cu impact redus asupra mediului, implanturi osoase ce reduc riscul de reaparitie a tumorilor, motivele pentru care unii pacienti devin rezistenti la tratamentul contra cancerului hepatic si o analiza mai profunda a cauzelor infertilitatii pentru a creste sansele de reusita ale FIV sunt temele de cercetare ale castigatoarelor programului de burse private L’Oréal – UNESCO Pentru Femeile din Stiinta, editia 2019.



Alexandra Mocanu, Gianina Popescu Pelin, Iuliana Nenu si Mariana Pavel-Tanasa sunt castigatoarele editiei a X-a a programului ce sustine tinere cercetatoare si au fost premiate cu burse in valoare de cate 42.000 lei, care le vor ajuta sa isi continue proiectele stiintifice.

"De zece ani sprijinim si recunoastem meritele, efortul si potentialul tinerelor din cercetarea romaneasca prin componenta locala a programului L’Oréal – UNESCO For Women in Science. Le sustinem prin burse care le permit sa deruleze proiecte importante si care deschid noi oportunitati in cercetarea romaneasca si internationala, contribuind, astfel, la avansul stiintei. Credem cu tarie ca femeile aduc perspective diferite fata de barbati in stiinta, de aceea reprezentativitatea acestora in toate domeniile stiintei si pe toate palierele ierarhice este vitala", a declarat Vanya Panayotova, Director General L’Oréal Romania.

"O misiune importanta a UNESCO este sa contribuie la dezvoltarea durabila prin stiinta, iar una dintre prioritatile globale ale Organizatiei este de a lupta pentru egalitatea de sanse. Sunt doua axe importante ale Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO, iar programul `Pentru Femeile din Stiinta` se inscrie perfect in acest context. CNR UNESCO a fost si ramane, prin vocatia sa, un partener strategic atat pentru sectorul public cat si pentru cel privat in sprijinirea dezvoltarii stiintei”, a declarat Ani Matei, Secretar General CNR UNESCO.

Programul de burse private L’Oréal – UNESCO Pentru Femeile din Stiinta premiaza tinere cercetatoare cu varste sub 35 de ani, care activeaza in domeniile Stiinte Fizice sau Stiintele Vietii, in urma unui riguros proces de selectie, realizat de nume prestigioase din comunitatea stiintifica din Romania.

Castigatoarele sectiunii Stiinte Fizice

Alexandra Mocanu este sef de lucrari universitar, specializat in domeniul ingineriei chimice, are 34 de ani si lucreaza in cadrul Universitatii Politehnice Bucuresti. Proiectul pentru care a primit finantare va crea premisele pentru dezvoltarea de senzori de gaze mult mai sensibili, cu durata de functionare mai mare si impact redus asupra mediului.



Gianina Popescu-Pelin are 33 de ani, este cercetator stiintific grad III in cadrul Institutului National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei. Proiectul caruia i se dedica propune dezvoltarea unei noi generatii de implanturi medicale, ce pot scadea riscul recurentei tumorilor in cazurile de cancer osos.

Castigatoarele sectiunii Stiintele Vietii

Iuliana Nenu este medic rezident gastroenterolog, are 28 de ani si este doctorand la Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca. Iuliana studiaza motivele pentru care pacientii cu carcinom hepatocelular dezvolta rezistenta la anumite forme de tratament.

Mariana Pavel-Tanasa are 33 de ani, este asistent universitar la Universitatea de Medicina si Farmacie Grigore T. Popa din Iasi. Proiectul de cercetare propus va evidentia legatura dintre autofagia celulelor NK (natural killer) si infertilitatea feminina, pentru a creste sansele de reusita ale FIV.

10 ani, 25 de castigatoare, burse in valoare de 1 milion de lei

Lansate in Romania in 1999, bursele L’Oréal – UNESCO Pentru Femeile din Stiinta au sprijinit pana in prezent 25 de tinere cercetatoare, cu burse in valoare totala de peste 1 milion de lei. Rezultatele stiintifice ale proiectelor sustinute au deschis noi arii de cercetare la nivel national si international, au generat noi metode de diagnostic si tratament pentru boli rare, au dus la formarea de noi laboratoare si departamente, ori au dus la atragerea de fonduri europene pentru noi proiecte de cercetare.

Editia a zecea a programului s-a desfasurat in perioada iulie – octombrie 2019 si a reunit 72 de dosare de candidatura.

Programul de burse nationale se adreseaza cercetatoarelor cu varsta de maxim 35 de ani, care fie sunt doctorande, fie au obtinut titlul stiintific de doctor si urmeaza un program de pregatire postuniversitara in tara noastra.

Despre programul international For Women in Science (Pentru Femeile din Stiinta)

Pe parcursul ultimilor 20 de ani, Fundatia L’Oréal si UNESCO au sprijinit 3.200 de tinere femei de stiinta din toata lumea, prin programe de burse. Bursele L’Oréal – UNESCO For Women in Science (in romana – Pentru Femeile din Stiinta) se acorda anual, la nivel national sau regional, in ceremonii organizate in 117 tari.

275 de tinere beneficiaza de programe de burse nationale sau regionale in fiecare an. Dintre acestea, cele mai promitatoare 15 femei de stiinta sunt selectate in cadrul programului International Rising Talents.

Anual, cinci femei de stiinta primesc premiul L’Oréal – UNESCO For Women in Science Award in domeniul lor de activitate. Fiecare laureata primeste cate un premiu de 100.000 euro.

Pentru mai multe detalii: www.forwomeninscience.com.