Piata de suplimente alimentare ofera o gama foarte vasta de produse care raspund diverselor necesitati ale vietii cotidiene, precum si aspectelor de sanatate ce nu trebuie neglijate. Pana in prezent nevralgia, deshidratarea, problemele de digestie si starea de epuizare aparute ca urmare a consumului de bauturi pe baza de alcool, stare generala pe care o numim mahmureala, a fost neglijata. Aproape nicio companie de suplimente naturale nu a creat un produs complex, care sa diminueze aparitia acestei stari de rau.





In prezent, pe piata din Romania, a luat nastere o companiei tanara, RE:VIVE, care vine in intampinarea acestei nevoi pentru dimineti mai tonice si promite o imbunatatire a lifestyle-ului, inca de a doua zi dupa un consum moderat de alcool.

RE:VIVE a lansat in urma cu putin timp 5AM, primul produs anti-mahmureala (www.reviveshop.eu), ce a luat nastere din mix-ul de ingrediente naturale si tehnicile de procesare apartinand stiintei moderne. 5AM este o solutie ce se administreaza dupa cum sugereaza si numele, noaptea, inainte de culcare, pentru dimineti frumoase si zile cu un tonus ridicat, lipsite de senzatia de mahmureala.

Compania fondata in 2018 de catre Luana Berbec si Mihai Scarlat, a parcurs un drum de peste 16 luni de la idee la produs. Din momentul in care cei doi au decis sa introduca pe piata de suplimente alimentare un produs inovativ anti-mahmureala si pana la finalizarea produsului, a trecut mai bine de un an si jumatate. in acest timp, formula a fost dezvoltata si perfectionata cu ajutorul unor chimisti si farmacisti, iar mai apoi a avut loc intreg procesul de selectie al materiei prime, productia propriu zisa a suplimentului, design de produs, notificari si punere pe piata.

“Mi-am propus sa creez pe baza cunostintelor in domeniu acumultate in timp, un produs de larg consum care sa raspunda unei nevoi reale, ce nu trebuie ignorata sau marginalizata, pentru ca ea exista si nu avem de ce sa o ascundem. Totul a pornit de la o idee amuzanta, insa aprofundand cauzele am reusit sa creez impreuna cu un grup de farmacisti si chimisti acest produs inovativ de tip hangover recovery. Mi-am dorit ca 5AM sa existe pentru ca ne-am confruntat cu totii macar de cateva ori in viata cu starea de mahmureala, care nu este deloc placuta, mai ales daca esti obisnuit cu o viata activa, si am luat decizia de a face ceva in aceasta privinta", declara Luana Berbec, Co-Fondator RE:VIVE.

Starea de mahmureala este de fapt un amalgam de situatii cu care se confrunta organismul, precum deshidratarea severa, ingreunarea functionarii ficatului, lipsa de energie si o stare de oboseala continua. Studiind toate aceste cauze, a luat nastere formula anti-mahmureala din spatele 5AM.

Suplimentul este o solutie non-alcoolica pe baza de apa ce contine o concentratie mare de plante ale caror proprietati au fost demonstrate stiintific ca ajuta la buna functionare a organismului pe diverse paliere, ce contribuie la metabolizarea alcoolului in organism si mentinerea unei stari de bine.

In total, 5AM cuprinde in cei 100ml ingrediente special alese pentru afectiunile cauzate in urma consumului de alcool. Plante folosite inca din antichitate pentru proprietatile lor antiinflamatoare, analgezice sau antiemetice, cat si pentru detoxifierea ficatului precum - silimarina, rhodiola, salcie alba si multe altele. Acest blend de plante este insotit si de complexul de B-uri, vitamina C si electroliti, care ajuta la cresterea absorbtiei de vitamine cat si la rehidratarea organismului. Vitaminele B, ajuta de asemenea si in situatiile de oboseala excesiva, aparuta in organism in situatiile in care consumam alcool.

De mentionat este ca 5AM are un gust placut, fapt mai rar intalnit printre suplimentele lichide pe baza de plante. Aroma este un amestec dintre gustul de piersica si cel de menta, iar impreuna nu doar ca fac bautura una placuta la gust ci ofera instantaneu celui ce o consuma o respiratie proaspata si placut mirositoare.

“Nu inseamna ca daca esti mahmur ai facut ceva rau sau ca meriti sa fi pedepsit pentru momentele in care te-ai distrat alaturi de prieteni sau familie. Nu inseamna ca trebuie sa ascundem aceasta necesitate fiziologica, de a balansa in organism mici deficite si de a-l ajuta sa se refaca. De fapt, clientii 5AM asta cumpara, dimineti frumoase si zile tonice dupa seri si nopti in care au solicitat organismului un imprumut de energie din viitor. Practic 5AM lucreaza cat noi dormim si ajuta organismul sa metabolizeze alcoolul si sa isi gaseasca echilibrul", spune Mihai Scarlat, Co-Fondator RE:VIVE.

Cei doi tineri antreprenori provin din zone de business diferite insa impreuna si-au propus sa puna bazele unei companii de suplimente naturale destinate necesitatii tinerilor cu precadere la nivel global si sa faca din RE:VIVE un succes international in domeniul suplimentelor alimentare.

Luana Berbec (31 ani) este fost co-proprietar al unui mare lant de magazine tip retail ce comercializa produse naturiste, branduri importate in exclusivitate, iar in prezent activeaza si in domeniul educatiei private. Cel de-al doilea co-fondator al companiei RE:VIVE este Mihai Scarlat (27 ani), specialist in comunicare, avand in portofoliu o stransa legatura cu zona de petreceri si eneternaiment. in trecut a fost responsabil de guest & press relations si concepte de eveniment pentru unele dintre cele mai mari brand-uri de restaurant-clubbing de pe piata de HoReCa, iar in prezent, detine si coordoneaza o firma de PR si BTL.

RE:VIVE isi propune sa lanseze in viitorul apropiat si alte produse complementare lui 5AM dar si o gama de suplimente ce actioneaza in directia de beauty si wellbeing, misiunea companiei fiind de a veni in intampinarea clientului si in consolidarea unui lifestyle de calitate.

“Nu dorim sa incurajam consumul de alcool, insa mai toate culturile europene asociaza momentele de distractie alaturi de prieteni sau familie, weekend-urile si in general toate evenimentele fericite din viata unui om, cu diverse bauturi care contin si alcool iar 5AM este un produs ce vine in intampinarea consumatorului responsabil, in cantitati moderate", declara Luana Berbec, Co-Fondator RE:VIVE.