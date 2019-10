Romania are cea mai mare mortalitate cauzata de accidentele vasculare cerebrale (AVC) din Europa, iar un roman din sase va suferi un AVC, releva un studiu privind evolutia bolii, citat de Societatea Nationala de Radiologie Interventionala din Romania (SNRIR), care mai avertizeaza ca incidenta acestei afectiuni a crescut in randul tinerilor peste 20 de ani.

Avertismentul este lansat in preajma Zilei Mondiale a Accidentului Vascular Cerebral, care este marcata in 29 octombrie, reprezentantii SNRIR precizand, intr-un comunicat de presa remis luni, ca in Romania incidenta bolii a crescut "ingrijorator" in randul persoanelor tinere, cu varste de peste 20 de ani.

"In Romania, AVC-ul este prima cauza de invaliditate si a doua cauza de mortalitate in randul populatiei, iar un studiu recent care analizeaza evolutia bolii la noi in tara semnaleaza ca unu din sase romani va face un AVC", se arata in comunicatul citat.

Specialistii SNRIR considera ca, in ultimii ani, Romania a facut progrese in ceea ce priveste interventia in caz de AVC, avand in vedere ca s-au deschis centre de tromboliza in toata tara. Totusi, Romania are cea mai mare mortalitate prin AVC din Europa, transmit medicii.

"Patru romani mor in fiecare ora din cauza AVC. In Romania, accidentul vascular cerebral reprezinta a doua cauza de mortalitate - 21,64% si dizabilitate - 11,34%, cu un cost anual pentru statul roman de aproximativ 657 milioane euro. Cheltuielile directe si indirecte ajung sa reprezinte aproximativ 0,4% din PIB", afirma, in comunicatul de presa, presedintele SNRIR, Gheorghe Iana.

Studiile efectuate la nivel european de catre SAFE (Stroke Alliance for Europe) arata ca pana in 2035 numarul europenilor afectati de AVC va creste cu 34%, numarul celor care vor muri din cauza bolii va creste cu 45%, iar al celor care vor trai cu AVC ca boala cronica va creste cu 25%.

"Un AVC apare atunci cand tesutul cerebral este privat de oxigen si nutrient din cauza intreruperii circulatiei sangelui. Lipsita de oxigen, materia cenusie moare dupa cateva minute si nu mai poate fi recuperata niciodata. Deteriorarea sau moartea celulelor provoaca o simptomatologie clara in partile corpului care sunt controlate de partile creierului afectate de accidental vascular cerebral. Timpul este cel mai important in cazul pacientului care sufera un AVC, el avand maximum sase ore la dispozitie sa ajunga intr-o unitate spitaliceasca pentru a fi tratat, astfel incat sa i se salveze viata si sa ramana cu cat mai putine sechele", mai arata SNRIR.

Medicii atrag atentia ca, in cele mai multe cazuri in care nu se reactioneaza in timp util, pacientii care sufera de AVC mor sau raman cu invaliditate sau cu sechele majore care-i fac dependenti de o alta persoana.

In perioada 25 - 27 octombrie, la Targu Mures, a avut loc Conferinta Anuala a SNRIR, la care au participat, pe langa medici din domeniu, si primii 22 de atestati in neuroradiologie si radiologie interventionala din Romania. Una dintre temele discutiilor a fost AVC-ul, fiind organizata o sesiune speciala de dezbateri, potrivit site-ului Agerpres.