Europa FM a renuntat, de o luna, la campania publicitara comandata de Gabriela Firea si va acorda spatii gratuite de publicitate pentru promovarea initiativei fundatiei "Daruieste viata", care urmareste finantarea din donatii a primului spital public de oncologie pediatrica.



Conducerea postului de radio a luat aceasta decizie dupa ce a constatat ca, in campania publicitara cumparata de Primaria Capitalei i se aduc elogii primarului Gabriela Firea, care se foloseste de aceasta ocazie pentru a-si insusi anumite realizari facute din bani publici, informeaza Libertatea.

"Inca de la inceputul lunii octombrie ne-am dat seama ca, de fapt, e o campanie in care e elogiat primarul, nu realizarile din spitale, si am oprit-o. N-am vrut sa para o lauda si n-am anuntat oprirea. Dar astazi am vazut ce a publicat Libertatea in legatura cu suprevaluarile de la Gomoiu si am decis sa facem totul public", a spus Andrada Burdalescu, directorul postului Europa FM, pentru sursa citata.

Moise Guran a facut publica aceasta decizie si a mentionat ca cei 167.000 de lei incasati deja voi fi donati catre fundatia "Daruieste viata".

"Avertizam colegii de breasla, jurnalisti, precum si conducerile posturilor radio si de televiziune unde acestia activeaza, ca aceasta publicitate otravita ne decredibilizeaza ca breasla, ridicand opiniei publice semne de intrebare in privinta obiectivitatii cu care este relatata activitatea Primarului General, Gabriela Firea, si a institutiei pe care o conduce.

Consideram ca acceptarea generoaselor campanii de publicitate cumparate de Primaria Capitalei pentru promovarea unor proiecte facute din bani publici, nu pot avea nicio justificare comerciala propriu-zisa si reprezinta in realitate publicitate electorala mascata in favoarea PSD si a Primarului General al Capitalei, Gabriela Firea.

Mai mult, astfel de campanii pot crea o imagine pozitiva unor achizitii dubioase, cu iz penal, asa cum este cazul Spitalului Gomoiu (dezvaluit de Libertatea), in care au fost supraevaluate achizitiile de materiale si echipamente, dar, in acelasi timp, din bugetul de 46 de milioane de euro, 1,1 milioane de euro au fost alocate pentru cumpararea de publicitate radio si tv, inclusiv pe Europa FM, pentru o scurta perioada de timp", a spus jurnalistul, potrivit EuropaFM.