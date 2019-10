"Scrisoare deschisa adresata ministrului Eugen Teodorovici, zis si Orlando!

Sunt elev si vreau sa va spun un lucru: Daca eu as zice o asemenea prostie in clasa, precum ati spus dumneavoastra, mi s-ar scadea nota la purtare!

Pe voi cine va trage la raspundere pentru toate mizeriile pe care le faceti? Cand veti intelege ca si voi sunteti oameni si nimic mai mult?!

Cum puteti sa spuneti in public ca va plac cur*ele, mai dom'le? Mi-ar crapa obrazul de rusine sa fiu in locul dumneavoastra!

In calitate de om as intra in pamant sa fac o asemenea afirmatie mizerabila, daramite in calitate de ministru! Stiam ca in politica multi au uitat de orice urma a eticii, dar declaratiile dumneavoastra m-au socat!

Sincer nu pot sa inteleg ce cauta in politica asemenea oameni. Pe mine categoric nu ma reprezinta astfel de politicieni!

Eu nu pot decat sa va rog pe toti cei care aveti aceeasi viziune sa scoateti la lumina acest mesaj, ca sa ajunga unde trebuie!

Daca ne mobilizam, vocea noastra va fi mai puternica decat a politicienilor care se cred atotputernici!

Semnat, un elev!", a scris elevul pe Facebook.