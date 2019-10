CEL.ro a dat in judecata eMag pentru incalcarea legii 84 din 1998, lege ce reglementeaza, printre altele, drepturile asupra marcilor inregistrate.



Prin intermediul canalului sau de Youtube, seful CEL.ro explica intr-un clip care a devenit viral si care a strans in primele 48 de ore peste 40 de mii de vizualizari motivele pentru care acestia isi cauta dreptatea in justitie.

Tiberiu Pop afirma ca in perioada 02.12.2017 - 09.07.2019 eMag si-a promovat in Google magazinul sau online folosind marca inregistrata CEL.ro, practica ce incalca articolul 90 din legea mai sus mentionata.



Cauti www cel ro? Descopera Oferta-eMag.ro



https://www.emag.ro/search/www+cel+ro



Cumpara www cel ro online pe eMAG.ro. Profita acum de preturi avantajoase . Gasesti mai mult decat crezi! Comanda si ai livrare si retur simplu!

Chiar daca publicitatea nu a fost platita, acesta afirma ca eMag nu a intreprins actiunile necesare pentru a stopa folosirea marcii asa cum a facut in cazul marcilor detinute de Naspers, ba mai mult a folosit tehnici de optimizare pentru motoarele de cautare (SEO) pentru a impinge anuntul sau publicitar cat mai sus in rezultate si pentru a induce in eroare cati mai multi clienti aflati in cautarea marcii sale. Modalitate de promovare pe care eMag nu a fost folosit-o doar cu marca CEL.ro ci si cu multe alte marci inregistrate.

Potrivit unui comunicat remis 9am, el mai afirma ca in urma acestei activitati ilegale care s-a intins pe o perioada de aproape 2 ani au fost indusi in eroare, din calculele sale, in jur de 51,845 de clienti, fapt ce a prejudiciat CEL.ro de un venit de 781.822 lei. Mai mult decat atat, publicitatea inselatoare a creat confuzie in randul consumatorilor, in mintea acestora instalandu-se credinta ca CEL.ro a fost cumparat de eMag.

De asemenea seful CEL.ro isi exprima tot prin intermediul clipului si nemultumirea fata de sanctiunea primita de eMag din partea Serviciului Practici Neloiale din cadrul ANAF.

El afirma ca, in ciuda faptului ca termenul legal de solutionare era de 30 de zile, CEL.ro a reusit sa obtina un document care sa ateste ca eMag a fost sanctionat doar dupa 5 luni si in urma a numeroase telefoane, a 2 audiente si a unei actiuni in instanta impotriva ANAF.

Prin prisma controalelor pe care CEL.ro le-a primit din partea ANAF, si care de fiecare data s-au solutionat extrem de rapid si cu sanctiuni, Pop considera ca in cazul sesizarii depuse de CEL.ro impotriva eMag institutia statutului a facut tot posibilul sa musamalizeze faptele. De asemenea, sanctiunea pe care ANAF a aplicat-o, adica avertisment, este grav disproportionata fata de gravitatea faptelor. De aceea acesta considera ca si deciziile acestei institutii ca si in cazul consiliului monopolului au fost ,,influentate" de catre eMag.