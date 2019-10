Un barbat in varsta de 45 de ani a murit, dupa ce a fost lovit de o masina pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitala.

Incidentul s-a produs in zona Liceului numarul 8, iar circulatia a fost oprita pe benzile 2 si 3 ale bulevardului, pe sensul de iesire din Bucuresti.

Soferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0.

"In jurul orei 06,00, conducatorul unui autovehicul care se deplasa pe Bulevardul Iuliu Maniu, sensul de iesire din Bucuresti, in dreptul Liceului nr. 8, a accidentat mortal un barbat in varsta de 45 de ani" a informat Politia Rutiera.

Politistii efectueaza cercetari pentru a stabili circumstantele in care s-a produs accidentul, scrie antena3.ro.