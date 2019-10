Jurnalistul Liviu Avram l-a criticat pe presedintele Klaus Iohannis pentru faptul ca, in urma cu 5 ani, acesta a sarit in apararea Antenei 3 atunci cand a ramas fara sediu, iar acum, in cazul Realitatii Tv, nu a actionat in niciun fel.

"Am asistat in direct la 'moartea' Realitatii TV si a fost realmente sinistru. Acum aproape 5 ani, presedintele Iohannis sarea in apararea Antenei 3, pe care o pastea un iminent disconfort locativ: trebuia sa se mute in alt sediu ca urmare a unei decizii judecatoresti - dar fara a-i fi afectat dreptul de a emite. Acum, ca urmare a unei decizii administrative a CNA, Realitatea TV a pierdut nu confortul locativ, ci dreptul de a emite. Iar presedintele, sfios, tacu...", a scris Liviu Avram pe Facebook.

