Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul de eliberare din functia de procuror DNA al Laurei Codruta Kovesi, ca urmare a numirii sale in functia de procuror-sef european.

"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 30 octombrie a.c., decretul privind eliberarea din functia de procuror in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul teritorial Sibiu a doamnei Laura Codruta Kövesi, ca urmare a numirii sale in functia de procuror-sef european al EPPO – la data de 31 octombrie 2019", se arata in comunicatul de presa al Administratiei Prezidentiale.