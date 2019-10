Curtea de Apel Brasov a decis oprirea vanatorii la ciocarlia de camp, sturzul viilor, rata cu capul negru si rata sunatoare in sezonul 2019-2020, ca urmare a unei actiuni in instanta deschisa de Asociatia Alianta pentru Combaterea Abuzurilor, a anuntat, vineri, Societatea Ornitologica Romana (SOR).



"Asociatia a atacat celebrul ordin de ministru care permitea vanarea a peste 439.000 de ciocarlii in acest sezon de vanatoare (2019-2020). Prin Hotararea nr. 105/2019, pronuntata pe 24.10.2019, in dosarul cu nr. 502/64/2019, Curtea de Apel Brasov a admis actiunea introdusa de Asociatia Alianta pentru Combaterea Abuzurilor si a suspendat executarea prevederilor Ordinului Ministerului Apelor si Padurilor nr. 673/2019. Prin acest ordin au fost stabilite cotele de recolta (vanatoare) la patru specii de pasari migratoare pentru anul 2019-2020: ciocarlia de camp, sturzul viilor, rata cu capul negru si rata sunatoare", a aratat Societatea Ornitologica Romana, intr-un comunicat de presa.

Potrivit comunicatului SOR, ciocarlia de camp este o specie dorita de vanatorii straini, majoritatea italieni, si a fost introdusa pe lista pasarilor care se vaneaza in 1996, iar in anul 2006, ca urmare a unei campanii SOR, specia a redevenit protejata, dar numai pentru un an.

"In 2015, in urma unei alte campanii a SOR si a organizatiilor din Coalitia Natura 2000, cotele de vanatoare au fost injumatatite. An de an, Politia Romana prinde grupuri mai mari sau mai mici de turisti italieni care braconeaza specii protejate si sustin ca vaneaza ciocarlie", mai subliniaza comunicatul, care precizeaza ca pe traseul Romania-Ungaria deja sunt celebre "transporturile de pasari braconate care parasesc Romania", iar in ultimii ani astfel de transporturi au fost interceptate in Slovenia si Croatia.

"Desi Romania nu are traditia vanatorii de pasari cantatoare, totusi o permite. La noi vin vanatorii italieni care platesc sa ucida ciocarliile din Romania, dar si pe cele care migreaza, exemplare care sunt ocrotite in tarile unde cuibaresc. Problema noastra este ca acest tip de vanatoare este, de fapt, braconaj de specii protejate sub umbrela ciocarliei, dar si o forma de bisnita - vindem catre straini ceva ce nu e al nostru, specii protejate in tarile de unde migreaza prin Romania", a spus Ovidiu Bufnila, responsabil de comunicare la SOR.

Vicepresedintele Asociatiei Alianta pentru Combaterea Abuzurilor, Codrut Feher, a aratat ca Hotararea Curtii de Apel Brasov este executorie de la momentul pronuntarii si astfel efectul imediat al acestei hotarari este stoparea de indata a vanatorii la cele patru specii de pasari migratoare.

"Acest lucru inseamna ca, de la momentul pronuntarii Hotararii nr. 105/2019 a Curtii de Apel Brasov, adica de la momentul 24 octombrie 2019, niciun vanator nu mai are dreptul sa impuste, sa recolteze, sa transporte, sa utilizeze sau sa valorifice vreo pasare apartinand speciilor: ciocarlie de camp, sturzul viilor, rata cu capul negru sau rata sunatoare. Toate aceste activitati devin actiuni de braconaj", a declarat Codrut Feher, citat de comunicatul SOR.

Societatea Ornitologica Romana a precizat ca actiunea deschisa la instanta brasoveana este una pregatita din primavara, imediat dupa emiterea ordinului care permitea recoltarea a peste 439.000 de ciocarlii.

"Membrii Aliantei, cu experienta in procese, au luat legatura cu specialistii de la Societatea Ornitologica Romana, au cerut date legate de vanatoare, cotele de recolta si speciile din ordin, iar rezultatul s-a vazut pe 24 octombrie. Hotararea pronuntata de Curtea de Apel nu este definitiva, dar este executorie de drept. Ea poate fi atacata cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in termen de 5 zile de la comunicarea motivarii, insa declararea recursului nu este suspensiva de executare, adica nu intrerupe executarea Hotararii nr. 105/2019", a mai aratat Societatea Ornitologica Romana.