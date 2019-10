Premierul demis Viorica Dancila a declarat miercuri, la Zalau, ca tragedia de la Colectiv nu trebuie folosita de oamenii politici pentru a castiga capital electoral.





"Eu cred ca sunt lucruri care trebuie scoase in spatiul public, este foarte bine sa dam dovada de transparenta dar, repet ceea ce am spus, pentru mine este important ce este in sufletul celor care si-au pierdut persoane dragi, si-au pierdut copiii la Colectiv. Cred ca aceste lucruri care ies in spatiul public trebuie sa aiba acordul persoanelor care au suferit foarte mult in urma tragediei de la Colectiv. Sa nu uitam ca sunt rani care probabil nu se vor inchide niciodata, dar sa nu le facem sa sangereze si mai mult. Deci eu cred ca trebuie totul cu masura, trebuie totul cu acordul familiilor si cred ca trebuie toti sa dam dovada de echilibru si consens si sa vedem ceea ce ce putem face", a precizat Viorica Dancila.

Premierul demis a mentionat faptul ca, in calitate de mama, intelege suferinta celor care si-au pierdut persoane dragi la Colectiv, dar ca acest tragic eveniment nu trebuie folosit in scop electoral.

"In niciun caz, niciun om politic nu trebuie sa foloseasca tragedia unor oameni pentru a castiga puncte electorale. Nu voi accepta niciodata asa ceva si nu voi face niciodata asa ceva. (...) Sunt alaturi de familiile indurerate si le doresc multa sanatate celor care au fost in acest tragic eveniment. S-a schimbat, dar mai avem de schimbat si eu sunt alaturi de orice proiect care aduce siguranta pentru cetatean. Vreau sa vorbesc nu in calitate de premier, ci ca mama si imi dau seama ce este in sufletul celor care si-au pierdut copiii, in sufletul celor care i-au pierdut pe cei dragi", a spus Viorica Dancila.

Candidatul PSD la alegerile prezidentiale se afla, miercuri, intr-o vizita electorala in Salaj, unde a vizitat Spitalul Judetean de Urgenta si Centrul de zi pentru persoane varstnice din Zalau si s-a intalnit cu un grup de pensionari din municipiu, potrivit Agerpres.