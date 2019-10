Incepand de luni, 04.11.2019, circulatia rutiera va fi inchisa pe DN 7C (Transfagarasan) de la km 104+000 (Piscu Negru) pana la km 130+800 (Cabana Balea Cascada), anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).



"Decizia inchiderii acestui sector de drum a fost luata in conformitate cu Regulamentul de functionare a drumului national DN 7C (Transfagarasan) numarul AND 524/2015, dar si din cauza instabilitatii atmosferice la altitudine ce poate produce fenomene meteorologice extreme in orice moment.

Precizam ca sectorul de drum inchis circulatiei va fi semnalizat corespunzator.

Cu aceasta ocazie rugam participantii la trafic sa respecte semnalizarea rutiera existenta pe drumul national DN 7C – Transfagarasan, pe urmatoarele sectoare: