In seara de 30 octombrie 2015, peste 60 de persoane si-au pierdut viata in tragicul eveniment petrecut la clubul Colectiv din Bucuresti, situat in str. Tabacarilor nr. 7, sectorul 4, unde trupa Goodbye to Gravity sustinea un concert de lansare a unui nou album. Incendiul izbucnit in timpul concertului s-a extins rapid, soldandu-se cu numeroase persoane decedate si ranite.



Ministerul Afacerilor Interne anunta, in cursul noptii de 30 spre 31 octombrie 2015, ca 27 de persoane au murit si 162 de persoane au fost spitalizate, in urma incendiului de la clubul Colectiv. Ranitii au fost transportati la spitalele Floreasca, de Arsi, Elias, Militar, ''Sf. Pantelimon'', Judetean Ilfov, ''Sf. Ioan'', ''Bagdasar-Arseni'', Municipal, Coltea, ''Marie Curie'' si "Grigore Alexandrescu".

Dintre persoanele ranite, 34 au fost transferate ulterior la clinici medicale din Austria, Belgia, Olanda, Germania, Marea Britanie, Norvegia, Israel si Elvetia, scrie Agerpres.

In urmatoarele doua luni, numarul persoanelor decedate a ajuns la 63, iar in 14 martie 2016 numarul persoanelor decedate a ajuns la 64. Intre victimele care si-au pierdut viata in urma incendiului s-au aflat si membri ai trupei Goodbye to Gravity: basistul Alex Pascu, bateristul Bogdan Lavinius Enache, chitaristii Vlad Telea si Mihai Alexandru.

Presedintele Asociatiei Colectiv, Eugen Iancu, a declarat miercuri ca la conducerea institutiilor statului stau "aproape aceleasi personaje care au dovedit ca in cei 30 de ani de la comunism nu au schimbat absolut nimic", iar Justitia nu se grabeste sa gaseasca vinovati in ceea ce priveste tragedia petrecuta la Clubul Colectiv in urma cu patru ani.

Potrivit acestuia, imaginile video difuzate recent de cotidianul Libertatea arata ca interventia autoritatilor din 30 octombrie 2015 "a fost o rusine".

Iancu: Cred ca problema este foarte, foarte mare

"Interventia din acea noapte, din cauza aceasta am si facut acea plangere penala in 2016, pentru ca stiam foarte clar ca a fost o catastrofa. A fost o rusine, un moment in care conducatorii nostri au vrut sa castige imagine, nicidecum n-au fost interesati de viata ranitilor. (...) Nu-mi da pace faptul ca la conducerea institutiilor statului sunt aproape aceleasi personaje care au dovedit ca in cei 30 de ani de la comunism nu au schimbat absolut nimic. (...) Iar spitalele arata cum arata nu din cauza noastra, ci a celor care conduc aceste spitale, acei zei ai medicinei care au fost preocupati mereu de banii care le intra in buzunar pentru operatii sau pentru diferite lucruri, nu pentru schimbari in sistem. (...) As fi vrut sa-i vad pe rectori, decani, profesori universitari, ca se duc la Ministerul Sanatatii si sa spuna: "Nu se mai poate", nu sa nege existenta nocosomialelor pe care o pot demonstra absolut toti. Sa iasa si sa spuna "Trebuie sa construim". (...) Nici Justitia nu se grabeste sa cerceteze, sa gaseasca vinovati. In momentul in care ai 64 de morti si nu ai niciun vinovat in arest, eu cred ca problema este foarte foarte mare", a spus Eugen Iancu, la Clubul Colectiv, tatal tanarului Alexandru Iancu (22 de ani), care a murit in spitalul Sf. Ioan din Capitala la trei saptamani dupa incendiu, din cauza infectiilor nosocomiale.

El a mentionat ca rolul Politiei si al institutiilor de forta ale statului este in primul rand preventia.

"Vedem ca se intampla incendii zi de zi si apare dupa cate un pompier care spune: "Pai acum o luna i-am dat o amenda, ca n-are autorizatie". Nu asta e solutia. Rolul nostru nu e sa dam amenzi. Rolul, din cate stiu eu, si al Politiei si al institutiilor de forta din stat este in primul rand preventia", a apreciat Iancu.