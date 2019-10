Inspectorii de la Protectia Consumatorilor au propus inchiderea temporara, pe o perioada de pana la 6 luni, a doua magazine din reteaua Carrefour in urma controalelor efectuate in 24 octombrie.



Potrivit Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), au fost verificate 14 magazine apartinand retailerului, iar pentru abaterile constatate au fost aplicate 35 de amenzi in valoare de 301.000 lei si trei avertismente.

De asemenea, comisarii ANPC au dispus retragerea temporara de la comercializare a unei cantitati de 209 kilograme de produse alimentare in valoare de 3.798 lei, retragerea definitiva de la comercializare a 1.423 kg produse alimentare in valoare de 28.875 lei si oprirea temporara a prestarii serviciilor din raionul gastronomie pentru doua magazine.

Potrivit ANPC, la Carrefour Bucuresti Mega Mall, produsul piept de manzat avea data limita de consum depasita, iar comercializarea diferitelor specii de peste se facea fara respectarea conditiilor de pastrare impuse de catre producator. De asemenea, a fost constatata expunerea spre comercializare a diferitelor sortimente de preparate culinare la temperaturi mai mici de 60 de grade.

In cazul Carrefour Bucuresti Militari, nu erau respectate conditiile de pastrare impuse de catre producator la diferite specii de peste si conditiile de comercializare a preparatelor culinare la temperaturi mai mici de 60 grade Celsius pentru masa calda, respectiv mai mari de 8 grade Celsius pentru masa rece. In plus, produsul "Crap salbatic Grecia" era prezentat ca avand un grad de prospetime extra, desi acesta apartinea categoriei B, scrie Agerpres.

La magazinul Carrefour Bucuresti Baneasa, se comercializau diverse specii de peste fara a fi respectate conditiile de pastrare impuse de catre producator, in timp ce produse precum pulpe inferioare curcan si trunchi de cod - ambalate si congelate - prezentau caracteristici calitative necorespunzatoare (acumulare cantitativa de gheata in ambalaj si arsuri de congelare). Totodata, preparatele culinare pentru masa calda erau vandute la temperaturi mai mici de 60 grade Celsius.

La Carrefour Bucuresti Orhideea unele specii de peste era comercializate fara respectarea conditiilor de pastrare impuse de catre producator, la fel fructele de mare ambalate si congelate. Probleme au fost constatate si la preparatele culinare pentru masa calda si la cele produse in unitatea proprie si pentru care nu s-au putut prezenta documente din care sa reiasa data fabricatiei.

Controalele efectuate la Carrefour Bucuresti Grand Arena au scos la iveala faptul ca in departamentul Gastronomie nu se respectau conditiile de temperatura la masa calda, iar unele produse aveau data limita de consum depasita. In acelasi timp, au fost constatate caracteristici calitative neconforme ale produselor expuse, produse nesigure din cauza lipsei elementelor de identificare sau de etichetare dubla, lipsa informarii la locul de vanzare cu privire la prezenta unor alergeni si nerespectarea declararii ingredientelor initiale ale unor produse. La raionul de Pescarie, unele specii de peste prezentau caracteristici calitative neconforme (alterare), iar conditiile de temperatura la expunere in vederea vanzarii nu erau respectate.

Controalele ANPC au aratat, de asemenea, ca la Carrefour Bucuresti Colosseum comercializarea diferitelor specii de peste se realiza fara respectarea conditiilor de temperatura impusa de catre producator, iar comercializarea de preparate culinare la masa calda fara a se respecta conditiile de temperatura impuse de legislatia in vigoare (minimum 60 de grade Celsius). La produsele de peste si fructe de mare congelate si preambalate existau arsuri de congelare si acumulare cantitativa in ambalaj.

Neconformitati au fost constatate si la magazinele Carrefour din alte localitati, cum ar fi in Satu Mare, unde produsul finit "Salata fasole uscata" nu avea mentionata data fabricatiei, termenul de valabilitate fiind de 24 de ore, verificarea metrologica era depasita la unul dintre cantarele utilizate in unitate (data limita pentru verificare era 18 septembrie 2019), la raionul de prajituri, toate produsele expuse la comercializare aveau la raft doua mentiuni privind valabilitatea, respectiv o eticheta neagra mare pe care este scris cu font alb "Termen de valabilitate 3 zile" sau "Termen de valabilitate 24 de ore", peste care mai erau lipite doua buline pe care se mentiona data productiei si data expirarii.

Nerespectarea conditiilor tehnice pe timpul manipularii, depozitarii si desfacerii produselor si comercializarea de produse care pun in pericol sanatatea consumatorilor au fost constatate si la Carrefour Cluj-Napoca.

In acelasi timp, in magazinul Carrefour Oradea Lotus Market, inspectorii ANPC au descoperit ca pentru produsele din carne transate si portionate in unitate, ambalate si expuse la vanzare nu s-a putut stabili o trasabilitate, nefiind regasit lotul initial, ci un alt lot intern sau nefiind mentionat niciun lot. Mai mult, la produsele din zona gastro (ficatei pui, piept pui, pulpa pui, salata cu ciuperci, salata paste cu sunca, salata cu pui) nu s-a putut stabili ziua prepararii, cantitatea cantarita fiind mai mare decat cea rezultata din evidentele zilnice, iar normele sanitare la decongelarea produselor in vederea prepararii nefiind conforme. Acestea erau puse in recipienti cu apa la temperatura mediului ambiant.

Practica comerciala inselatoare prin mentionarea ca ingredient a maionezei pentru fabricarea unor preparate culinare (Salata de boeuf) a fost descoperita la Carrefour Baia Mare, iar Carrefour Constanta cuptoarele erau insuficient igienizate, congelatorul mobil neigienizat in zona garniturilor, termograma necompletata din data de 23 octombrie, ligheanul din plastic nerecomandat alimentatiei publice, cutitele aveau maner din plastic, pavimentul era deteriorat in zona sifonului, masina de gheata prezenta urme de coroziune la profilul metalic, in timp ce file-ul somon avea temperatura de 7,03 grade Celsius, medalionul de somn 7,1 grade Celsius, crevetii prefierti 7,1 grade Celsius, si conopida arsa de ger.

In urma controalelor derulate la Carrefour Brasov, au fost constatate neconformitati privind tara de origine a sortimentelor din peste. Pe de alta parte, in camera frigorifica, bucatile de file de porc (materie prima) erau pastrate direct pe rastele din tija din inox prinse prin sudura in puncte de un cadru tip cornier, iar in zonele de prindere suprafetele sunt nelavabile fiind potentiale medii de cultura. La raionul de carne, in camera frigorifica s-a masurat temperatura produselor ambalate depozitate pe rafturi constatandu-se ca acestea nu se respecta: hamburger vita la 8 grade Celsius, pastrama ceafa la 6,6 grade Celsius, mici de vita-porc la 6,6 grade Celsius si pulpa vita la 8 grade Celsius, fata de maximum 4 grade Celsius specificat pe ambalajele produselor.

Nu in cele din urma, tot la Carrefour Brasov nu se respecta temperatura de depozitare la carnea de pui refrigerata impusa de catre producator (0-4 grade Celsius), in realitate fiind temperaturi de 6,4 - 8,5 grade Celsius. De asemenea, nu era respectata vecinatatea produselor, respectiv preparatele culinare dulci se aflau in aceeasi vitrina cu preparatele de mancare gatita. Alte abateri au fost: lipsa afisare compozitie produse preparate si produse proaspete si lipsa gramaj si etanseitate la produsele ornament tort (caserola cantitate neta de 60 grame, iar prin cantarire s-a gasit o cantitate bruta intre 46 grame si 58 grame).