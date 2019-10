Mutarea intr-o casa noua nu e deloc simpla. Dimpotriva, e mare consumatoare de timp si nervi. Odata ce s-a terminat nebunia cautarii si a achizitiei unei noi case, incepe etapa mutarii efective. Inainte de toate, va trebui sa te ocupi de problema actelor. De la schimbarea domiciliului si pana la refacerea contractelor sau incheierea unora noi, te vom ghida pas cu pas, astfel incat sa strabati mai usor birocratia mutarii intr-o casa noua.



Procesul poate diferi usor, in functie de tipul imobilului. De exemplu, daca te muti intr-un apartament cu 2 camere, la bloc, s-ar putea sa nu mai fie nevoie sa inchei separat un contract pentru furnizarea apei, sau pentru preluarea gunoiului, așa cum s-ar intampla in cazul unei case.

Schimbarea domiciliului

Odata ce-ai devenit proprietarul unei case noi, primul pas este sa iti schimbi cartea de identitate. Indiferent daca imobilul a ajuns in proprietatea ta in baza unui imprumut precum prima casa, credit ipotecar, la dezvoltator, sau cumparare cu banii jos, in baza noii carti de identitate vei putea incheia noile contracte de utilitati. Schimbarea actului de identitate se face la politie, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor. Documentele necesare pentru eliberarea unei noi carti de identitate sunt:



Cererea pentru eliberarea actului de identitate



Vechea carte de identitate



Certificatul de nastere si, daca este cazul, cel de casatorie, in original si copie



Documentul cu care faci dovada adresei de domiciliu, in original si copie. De obicei, acesta este contractul de vanzare-cumparare a noii case.



Chitanta care atesta plata contravalorii cartii de identitate

Tot la politie se pot schimba si alte doua documente importante: permisul de conducere si pasaportul. Pentru eliberarea unui pasaport, este nevoie de vechiul act, daca acesta exista, plata contravalorii sale, noua carte de identitate, doua poze de tip pasaport, de dimensiunea 3,5 x 4,5 mm si, daca este cazul, certificatul de stare civila.

La schimbarea domiciliului nu este obligatoriu sa soliciti si preschimbarea permisului de conducere, dar, daca vrei totusi sa faci asta, va trebui sa mergi la serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, avand urmatoarele acte: cererea de preschimbare, actul de identitate, dovada platii contravalorii permisului, vechiul permis de conducere si fisa medicala. In schimb, noul domiciliu impune reinmatricularea masinii, daca schimbi judetul, precum si declararea acesteia la noua administratie financiara.

Deschiderea rolului fiscal

O casa noua trebuie inregistrata in evidenta fiscala a autoritatilor, prin deschiderea unui nou rol fiscal. De aceea, trebuie sa mergi la Administratia Financiara a orasului sau sectorului tau, cu actul de vanzare-cumparare (sau actul care arata modul in care ai intrat in posesia noii case), in original si copie, declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri, in cazul persoanelor fizice, copie dupa certificatul energetic, actul de identitate si releveul. Daca exista si un teren, va trebui declarat si acesta.

Pentru mijloacele de transport detinute, iti va trebui actul de dobandire, cartea de identitate a masinii (original si copie), noul tau act de identitate, fisa de inmatriculare completata cu noul domiciliu si vizata de organul fiscal competent, certificatul de atestare fiscala, vechiul certificat de inmatriculare si dovada platii contravalorii noului certificat de inmatriculare.

Noile contracte de utilitati

Odata terminate demersurile pentru schimbarea actelor, va trebui sa te ocupi rapid de incheierea contractelor de utilitati. E important de amintit ca, in conditiile liberalizarii pietei de energie, poti alege liber un furnizor de electricitate si gaze sau poti opta pentru un contract unic, de gaz si curent. Pentru a incheia un nou contract de furnizare a energiei electrice, e nevoie de cererea completata, oferta de furnizare a energiei electrice, cererea de reziliere (daca este cazul), actul de proprietate a casei si actul de identitate.

In cazul furnizarii gazelor naturale, actele necesare difera de la furnizor la furnizor, precum si in functie de existenta sau nu a unei racordari prealabile. Pentru contractul de furnizare a gazelor naturale, ai nevoie de copii dupa actul de identitate, actul de proprietate, ultima factura emisa de actualul furnizor (daca e cazul), avizul tehnic sau certificatul de racordare (optional), precum si de cererea de contractare. De la caz la caz, furnizorul de gaze s-ar putea sa iti ceara acte suplimentare pentru obtinerea acordului de acces si taxe suplimentare.

Si procesul de contractare a unui servciu de furnizare a apei potabile si a serviciilor de canalizare poate fi stufos, in cazul unei case care necesita un bransament nou. Este nevoie de aplicarea pentru un aviz de principiu, apoi de obtinerea avizului tehnic de bransare sau racordare, semnarea contractului de executie a bransamentului, obtinerea autorizatiei de construire sau desfiintare, semnarea contractului de furnizare a apei, executia lucrarii, receptia acesteia si punerea in functiune a racordului. Pentru un apartament in bloc, de obicei este nevoie de o cerere de reziliere-preluare contract, o cerere pentru noul contract si o copie a actului de identitate. In functie de conditii sau starea legala a imobilului, furnizorii de apa pot cere si documente suplimentare. Acesti pasi nu mai sunt, insa, necesari daca exista deja un contract de furnizare a serviciilor la nivel de asociatie de locatari.

Un proces mult mai simplu este cel de contractare a serviciilor de salubrizare. Pentru case si persoane fizice, e nevoie de o copie a actului de proprietate si, eventual, o copie a actului de identitate. Daca exista deja un contract semnat la nivelul asociatiei de proprietari, atunci nu mai trebuie sa faci niciun demers.

Pentru serviciile de internet, telefonie si cablu tv, verifica ce furnizori acopera zona in care se afla noua ta casa. Actele necesare difera de la furnizor la furnizor, dar, de cele mai multe ori, nu va fi nevoie de mai mult de un act de identitate si, eventual, o copie a actului de proprietate.