Presedintele Klaus Iohanis a depus miercuri dimineata o coroana de flori in fata Clubului Colectiv, in memoria tragediei care a avut loc in urma cu patru ani.

Seful statului a aprins cu acest prilej o candela si s-a recules cateva momente in fata altarului improvizat in fata clubului in memoria victimelor incendiului din 30 octombrie 2015.

Peste 60 de persoane si-au pierdut viata in urma tragicului eveniment petrecut in seara de 30 octombrie 2015, la clubul Colectiv din Bucuresti, situat in str. Tabacarilor nr. 7, sectorul 4, unde trupa Goodbye to Gravity sustinea un concert de lansare a unui nou album. Incendiul izbucnit in timpul concertului s-a extins rapid, soldandu-se cu numeroase persoane decedate si ranite.

Ministerul Afacerilor Interne anunta, in cursul noptii de 30 spre 31 octombrie 2015, ca 27 de persoane au murit si 162 de persoane au fost spitalizate, in urma incendiului de la clubul Colectiv. Ranitii au fost transportati la spitalele Floreasca, de Arsi, Elias, Militar, ''Sf. Pantelimon'', Judetean Ilfov, ''Sf. Ioan'', ''Bagdasar-Arseni'', Municipal, Coltea, ''Marie Curie'' si "Grigore Alexandrescu".

Dintre persoanele ranite, 34 au fost transferate ulterior la clinici medicale din Austria, Belgia, Olanda, Germania, Marea Britanie, Norvegia, Israel si Elvetia.

In urmatoarele doua luni, numarul persoanelor decedate a ajuns la 63, iar in 14 martie 2016 numarul persoanelor decedate a ajuns la 64. Intre victimele care si-au pierdut viata in urma incendiului s-au aflat si membri ai trupei Goodbye to Gravity: basistul Alex Pascu, bateristul Bogdan Lavinius Enache, chitaristii Vlad Telea si Mihai Alexandru.

A fost declansata o ancheta in urma careia cei trei patroni de la clubul Colectiv, Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu, au fost trimisi in judecata, la 28 aprilie 2016, fiind acuzati de savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa, vatamare corporala si neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca. In acelasi dosar au fost trimisi in judecata Daniela Nita, patroana firmei de artificii SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL, Cristian Nita (director) si Viorel Zaharia (pirotehnist). Au mai fost deferite justitiei persoanele juridice SC Colectiv Club SRL si SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL.

Ca urmare a tragediei de la Colectiv, la 3 noiembrie 2015, cateva mii de manifestanti in Bucuresti si alte cateva sute in tara au cerut demisia premierului Victor Ponta, a vicepremierului Gabriel Oprea si a primarului sectorului 4, Cristian Popescu-Piedone.

Guvernul Ponta a demisionat la 4 noiembrie 2015, premierul Victor Ponta declarand ca are obligatia "sa constate supararea legitima din cadrul societatii".