Tragedia Colectiv ramane o lectie ''grea'', ''o rana adanca'' in memoria romanilor si care cere un simt de raspundere ridicat din partea tuturor, a afirmat miercuri premierul demis, Viorica Dancila.





"30 octombrie 2015 ramane in memoria noastra una dintre cele mai triste zile, in care s-au frant destinele a zeci de tineri. Aceasta cumplita tragedie trebuie sa pastreze vie constiinta societatii si sa redestepte cele mai profunde sentimente: iubirea fata de semeni, compasiunea, solidaritatea, dar si respectul pentru viata si siguranta cetateanului. Tragedia Colectiv, simbolul unei profunde dureri nationale, ramane o lectie grea, o rana adanca in memoria romanilor si care cere implicit un simt de raspundere si vigilenta ridicat din partea tuturor", a transmis Dancila.

Ea a adaugat ca ramane "un drum greu" de indreptare a lucrurilor care nu functioneaza, care trebuie insa parcurs cu "asumare" si "fara accente politice".

"Este nevoie sa deschidem ochii si sa recunoastem cand lucrurile nu functioneaza, sa le indreptam impreuna, institutii si autoritati ale statului, forte politice si societate civila, sa intervenim cat mai rapid impotriva actelor care pun in pericol siguranta cetateanului. Masurile de interventie rapida, de imbunatatire a legislatiei si serviciilor medicale trebuie dezvoltate si permanent adaptate realitatii. Este nevoie de continuarea investitiilor in sanatate, in mijloace de salvare, in pregatirea personalului, precum si in tot ce presupune salvarea de vieti omenesti. Ramane un drum greu, care trebuie insa parcurs cu asumare si fara accente politice. In ceea ce ma priveste, indiferent de calitatea politica, voi sustine cu fermitate orice proiect menit sa contribuie la cresterea sigurantei cetateanului, imbunatatirea serviciilor medicale si cele de interventie rapida", a completat Viorica Dancila, potrivit site-ului Agerpres.

Premierul demis si-a manifestat solidaritatea cu familiile indurerate si a transmis sanatate celor raniti in incendiul de la Colectiv. "Voi fi in continuare alaturi de familiile indurerate, care au pierdut oameni dragi. Totodata, doresc multa sanatate celor raniti in cumplitul incendiu si puterea de a-si vindeca ranile trupului si ale sufletului", a mai transmis Dancila.