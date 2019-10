Compozitorul Horia Moculescu spune ca regretatul cantautor Mihai Constantinescu era "unul dintre cei mai colorati baladeuri ai ultimelor decenii".

"A disparut unul dintre cei mai colorati baladeuri ai ultimelor decenii. Era un creator cu texte foarte directe, conforme firii lui, atitudinii lui fata de viata. S-a luptat foarte mult cu viata. A avut o droaie de probleme in viata lui", a declarat, marti, Moculescu, potrivit Agerpres.

Moculescu a rememorat clipele petrecute alaturi de Mihai Constantinescu, despre care spune ca este "un om deschis, vesel, care daca avea ceva de spus, lua ghitara in mana si canta".

"Am facut turnee multe in tara cu el, cu Olimpia Teicu, fara el, fara Teicu, numai el cu noi. Am fost cu el in Germania pentru un contract de doua luni. Va imaginati... I-am cunoscut familia, mama lui, sora lui. Era un om deschis, vesel. Facuse Institutul de Educatie Fizica si Sport. Era sportiv. Si, daca avea ceva de spus, lua ghitara in mana si canta. Alt tip decat muzica folk. Era baladeur, baladeur... Se rareste lumea in jurul meu. Si, culmea, toti sunt mai tineri - si Mihai, si Cristinoiu, si Bogardo, si Fugaru, si Suteu", a mai spus Horia Moculescu.