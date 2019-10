Consiliul National al Audiovizualului nu a prelungit licenta de emisie a postului Realitatea TV, in sedinta de marti doar patru membri din 10 votand pentru solicitarea televiziunii.



Ultima zi de emisie Realitatea TV este 30 octombrie.

"Trebuie sa analizam indelung si sa cantarim bine cand decidem sa inchidem o televiziune. Ca si la Estrada TV, am votat impotriva inchiderii unui post TV, pentru ca eu cred ca este nevoie de Realitatea pe piata romaneasca si ca cetatenii au nevoie de acest post de televiziune si de asemenea am luat in calcul la votul meu toata argumentatia spusa de reprezentantii Realitatea TV, de toata situatia data de legea speciala, de legea insolventei in care se afla, de faptul ca textul nostru legal nu specifica exact astfel de situatii, acolo unde legea nu distinge punctual eu pot sa vin sa interpretez in spiritul legii", a afirmat Cristina Pocora, membru CNA.

La randul sau, Radu Herjeu, membru CNA, a punctat ca nu a vrut sa ignore prevederile legii. "Eu nu mi-am luat aceasta libertate de a ignora prevederile legii. (...) Aici legea spune 'nu poti sa prelungesti licenta', nu ca nu poti sa votezi pentru prelungirea licentei", a afirmat el.

CNA a aprobat modificarea licentei audiovizuale pentru Realitatea Plus

Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a aprobat, in sedinta de marti, modificarea licentei audiovizuale pentru Realitatea Plus, care va transmite programele Realitatea TV, dupa ce acest post a pierdut licenta.

Ulterior, Consiliul a aprobat cererea S.C. Geopol International SRL Bucuresti de modificare a licentei audiovizuale, acordate pentru difuzarea prin satelit a serviciului de programe pentru Realitatea Plus din Bucuresti.

Licenta este valabila pana in 2024. "Situatia a fost generata de lipsa licentei Realitatea TV", a declarat directorul editorial al postului tv, Edward Pastia, in sedinta.

El a sugerat ca o noua cerere de licenta pentru Realitatea TV ar putea fi formulata la inceputul anului viitor, scrie Agerpres.

"Vom incerca sa gasim partea de dreptate care ni se cuvine in continuare, sa nu fie lipsita de obiect acea data de 22 ianuarie 2020. Inca nu pot sa va dau detalii. Tehnic, va fi dificil. Noi am sperat pana in ultima clipa ca Realitatea TV isi va continua emisia. Ce vom putea prelua de pe Realitatea, sigur ca vom prelua", a spus Edward Pastia.

Referitor la difuzare, Pastia a mentionat ca au fost "discutii finalizate cu cablistii". El a adaugat ca, fata de Realitatea TV, pe Realitatea Plus "este in mare parte aceeasi grila".

"Realitatea Plus nu va putea inlocui niciodata Realitatea (...) Vom ajunge la redactie. Din punctul nostru de vedere, chestiunea nu este incheiata", a punctat Pastia.

Cererea de modificare a licentei audiovizuale, acordate pentru difuzarea prin satelit a serviciului de programe pentru Realitatea Plus, a fost aprobata in unanimitate de cei zece membri CNA prezenti la sedinta.

Pe de alta parte, la votul anterior, doar patru membri CNA au votat pentru prelungirea licentei Realitatea TV.