Cu ocazia Zilei Mondiale de Lupta impotriva Psoriazisului, Societatea Romana de Dermatologie (SRD) lanseaza datele preliminare ale Proiectului National privind prevalenta psoriazisului si a psoriazisului artropatic in Romania. SRD continua eforturile de constientizare publica asupra psoriazisului si trage un semnal de alarma cu privire la stigmatizarea sociala si profesionala a pacientului, transmitand mesajul ca psoriazisul nu este o boala contagioasa. Psoriazisul este mai mult decat o boala de piele, avand comorbiditati multiple si implicatii severe la nivel psihosocial, profesional si economic.





Potrivit datelor preliminare ale Proiectului National privind prevalenta psoriazisului si a psoriazisului artropatic in Romania, aproximativ 5% din populatia tarii sufera de psoriazis. Media la nivel local este mai mare fata de cea europeana, aceasta din urma fiind estimata la 3%. Studiul a fost realizat pe un esantion reprezentativ de 1.500 de persoane, cu varsta de peste 18 ani, din mediul urban si rural, si pe un subesantion de 500 de persoane la care a fost realizat in paralel si examenul clinic la cabinetele medicilor dermatologi.

Declarat de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a 5-a cea mai importanta boala cronica netransmisibila, impreuna cu boli precum diabetul, cancerul, bolile cardiovasculare sau respiratorii, psoriazisul este o boala cronica, sistemica, ce afecteaza nu doar pielea, ci si alte organe, ducand frecvent la complicatii. De aceea, Societatea Romana de Dermatologie subliniaza necesitatea unui management adecvat al acestei afectiuni, in vederea cresterii calitatii vietii pacientului si atrage atentia asupra importantei diagnosticului precoce si a ingrijirii de specialitate.

Potrivit unui comunicat remis 9am, in cazul unui pacient cu psoriazis vulgar care este diagnosticat cu intarziere riscul de agravare a bolii asociate este de cateva ori mai mare decat in cazul unui pacient fara psoriazis.

„In contextul Zilei Mondiale de Lupta impotriva Psoriazisului, continuam sa crestem gradul de constientizare cu privire la importanta diagnosticului timpuriu si a ingrijirii de specialitate pentru persoanele cu psoriazis. Psoriazisul este mai mult decat o boala de piele, este o afectiune care trece de bariera tegumentului si are multe comorbiditati, acesta fiind si semnalul de alarma transmis la nivel mondial, prin intermediul campaniei . De aceea, in tratarea sa, nu trebuie neglijat consultul interdisciplinar, avand medicul dermatolog drept pilon central. Daca este corect gestionat, psoriazisul poate fi controlat si tratat. Rezultatele Proiectului National privind prevalenta psoriazisului si a psoriazisului artropatic in Romania releva ca numarul bolnavilor de psoriazis in Romania este mult mai mare decat la nivel european, unde este de aproximativ 3%. Din fericire, asemenea unor tari precum Germania si Franta, avem si noi din ce in ce mai multe solutii de tratament, inclusiv biologic, iar pacientii au acces la cele mai noi terapii pentru psoriazis. Tratamentele sunt accesibile, sunt compensate, multe dintre acestea fiind gratuite. De aceea pacientii, dar si apartinatorii lor trebuie sa inteleaga importanta accesului timpuriu la diagnostic si la ingrijire de specialitate, ducand astfel la imbunatatirea calitatii vietii acestor persoane”, explica Dr. Alin Nicolescu, medic primar dermatovenerologie, Secretar General al Societatii Romane de Dermatologie.

Psoriazisul, o provocare la nivel mondial

Psoriazisul reprezinta o provocare la nivelul intregii lumi si aproximativ 125 de milioane de persoane sufera de acest tip de boala la nivel global. Cu toate acestea, lipsa de informare in ceea ce priveste psoriazisul face ca publicul larg sa perceapa gresit aceasta afectiune cu implicatii severe la nivel psihosocial si in viata de zi cu zi a pacientilor. Pentru ca se considera o boala contagioasa, oamenii evita sa intre in contact direct cu pacientii, ducand la stigmatizarea si izolarea lor. Stigma socio-profesionala asociata scade semnificativ calitatea vietii bolnavilor, acestia ajungand sa se confrunte cu un nivel crescut de depresie, dar are si alte consecinte psihosociale negative, precum rusine, furie, ingrijorare si jena.



43% dintre bolnavi considera ca psoriazisul este o ”rusine sociala”



60% dintre pacienti sufera de episoade depresive



1 din 3 bolnavi a avut un gand suicidal intr-un anumit moment



50% dintre pacienti relateaza o calitate a vietii scazuta din cauza discriminarii la locul de munca



62% dintre pacienti se confrunta cu probleme financiare din cauza bolii4

Psoriazisul prezinta consecinte extrem de importante si la nivel socio-economic: pacientii cu psoriazis sever rateaza anual in medie intre 3 si 26 de zile de munca, in timp ce 23% dintre acestia afirma ca psoriazisul a influentat alegerea unei cariere profesionale.4

„Diagnosticat la timp, un pacient cu psoriazis poate sa duca o viata normala. De aceea, este foarte important ca acesta sa se prezinte la medicul dermatolog, el fiind singurul care poate stabili diagnosticul si, numai cu ajutorul sau, pacientul poate sa tina boala sub control. Tratamentul este administrat doar la recomandarea medicului, care consta de la tratamente locale pana la cele mai noi solutii de tratament biologic. Iar prin vizitele regulate la medic si un stil de viata sanatos, constand intr-o dieta echilibrata, miscare, gestionarea stresului si o stare mentala pozitiva, leziunile pot disparea si calitatea vietii pacientul nu este afectata”, adauga dr. Alin Nicolescu.

Simptomele psoriazisului

Psoriazisul este o afectiune cutanata cronica, ce apare pe un fond genetic, sub influenta anumitor factori declansatori. Boala afecteaza in proportii egale femeile si barbatii, varsta medie de debut fiind in general situata in intervalul 15-30 de ani, insa poate sa apara la orice varsta, inclusiv la copii. Cauzele exacte ale psoriazisului nu sunt cunoscute. Este insa confirmat faptul ca boala este legata de sistemul imunitar si ca exista o predispozitie genetica de a dezvolta aceasta afectiune, iar stresul mental si emotional este un factor important care determina exacerbarea bolii.

Printre cele mai comune simptome se numara: leziuni rosii, inflamate, la nivelul pielii, cu forme si dimensiuni variate, bine delimitate; scuame (cruste) alb-sidefii la nivelul leziunilor, care se detaseaza cu usurinta; piele uscata, uneori poate crapa si sangera; senzatie de mancarime, iritatie sau arsura. Zonele pe care apar de obicei leziunile sunt coatele, genunchii, scalpul, regiunea lombara a spatelui. In anumite cazuri, psoriazisul se poate extinde si la nivelul unghiilor sau palmelor sau pe oricare regiune corporala.

Pe platforma psoriazis.info/ si pagina de Facebook Afla totul despre PSO, persoanele cu psoriazis, dar si toti cei interesati, pot afla mai multe despre boala, pot adresa intrebari medicilor, primesc sfaturi din partea specialistilor sau isi pot impartasi povestea.