Presedintele PSD,Viorica Dancila, admite ca la inceputul mandatului sau de premier i s-a solicitat sa citeasca discursurile de pe foi, pentru ca nu cumva sa uite vreun amanunt, insa nu a precizat cine i-ar fi cerut acest lucru. Premierul demis a mentionat ca va vorbi liber.



"Eu am hotarat sa nu mai citesc de pe foi. Intotdeauna am vorbit liber. Atunci, intr-un fel mi se spunea ca trebuie sa citesc de pe acele foi, ca nu cumva sa uit vreun amanunt.

A fost o perioada in care cred ca am facut o greseala si cred ca acum am remediat aceasta greseala", a spus Dancila la Romania TV, citata de g4media.ro.