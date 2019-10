Incepand de marti de la ora 14:00 pana vineri la ora 10:00, "vremea va deveni deosebit de rece, la inceput in vestul, centrul, nordul si nord-estul teritoriului, apoi in toata tara. Se vor semnala precipitatii in majoritatea regiunilor. La munte, mai ales in Carpatii Orientali si Meridionali, acestea vor fi predominant sub forma de ninsoare si se va depune strat de zapada, iar vantul va avea intensificari temporare, spulberand zapada. Intensificari ale vantului se vor mai semnala si in regiunile estice, sudice si sud-vestice, amplificand senzatia de rece.

In sudul si centrul tarii, indeosebi in zonele deluroase, trecator, vor fi precipitatii mixte.

In dimineata zilei de vineri (1 noiembrie), temperaturile minime vor fi preponderent negative cu precadere in jumatatea de nord a tarii, precum si in zonele deluroase din restul teritoriului", se arata in informarea meteo.