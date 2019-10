Legumele si carnea sunt considerate gatite perfect atunci cand isi pastreaza nutrientii si vitaminele atat de necesare pentru sanatatea organismului.



Anumite modalitati de a gati sunt considerate mai degraba daunatoare sau potrivite doar in cazul anumitor alimente. Acestea sunt cateva dintre cele mai recomandate feluri de a gati:

La cuptor

Prepararea mancarurilor la cuptor este recunoscuta ca una dintre cele mai simple si mai sanatoase metode de a gati atat legume cat si carne. Gatitul la o temperatura de maximum 150 de grade asigura o coacere mai lenta si nu va afecta nutrientii si vitaminele din legume asa cum se poate intampla in cazul fierberii. Cea mai sensibila este vitamina C, care se pierde rapid atunci cand alimentele sunt gatite la temperaturi foarte mari.

Daca ai o bucatarie mica si spatiul nu-ti permite sa ai un cuptor, nu renunta la beneficiile acestui tip de gatit doar din acest motiv. Ai in vedere integrarea in mobilier a unui cuptor incorporabil, care te va ajuta sa ai un stil de alimentatie sanatos in fiecare zi.

La aburi

Gatirea alimentelor la aburi este cea mai potrivita metoda care asigura pastrarea nutrientilor, datorita temperaturii mai scazute la care sunt expuse. O diferenta majora intre prepararea la aburi si fierbere este pastrarea vitaminelor B si C, care, in cel de-al doilea caz, se pierd in apa. Tehnica se poate folosi cu ajutorul aparatelor de gatit speciale care genereaza aburi, dar si cu cateva ustensile potrivite, cu ajutorul carora poti compartimenta o oala. Aparatele pentru gatit la aburi sunt inalte si impartite in 3 sau 4 compartimente pentru legume. Apa se fierbe in compartimentul de la baza, iar aburii care se ridica gatesc alimentele. Prin aceasta metoda se poate prepara si carnea de peste sau fructele de mare, deoarece le ofera o textura perfecta si raman suculente. Atunci cand vrei sa renunti in totalitate la ulei sau grasimi cand gatesti, prepararea la aburi te va ajuta sa te bucuri de mese imbelsugate, dar sanatoase.

Prajirea rapida

Asa numita metoda stir-fry este o alternativa sanatoasa la prajitul clasic. Prajirea se face la temperaturi mari, dar pe o perioada foarte scurta. Alimentele trebuie taiate in bucati mici si amestecate foarte des. Pentru aceasta metoda se recomanda folosirea unei tigai de tip wok, a carei baza se incalzeste mai rapid si la temperaturi ridicate. Cele mai potrivite alimente pentru prajire rapida sunt carnea de porc, tofu, fructele de mare, puiul si majoritatea legumelor.

Sub presiune

Aparatele care gatesc sub presiune blocheaza in interior aburii si astfel nu permit pierderea nutrientilor din mancare. Aparatele sub presiune sunt opusul slow-cooker-elor pentru ca mancarea poate fi gata in cateva zeci de minute cu aceleasi avantaje. In ceea ce priveste alimentele care pot fi gatite, nu exista multe exceptii. Aparatele sunt potrivite pentru a fierbe boabe de naut sau fasole intr-un timp foarte scurt, dar si de a gati carnuri precum cea de vita.

Fara gatire

Unul dintre trendurile cele mai raspandite in alimentatie este dieta raw vegana, care presupune consumarea alimentelor in varianta cruda. Mancarea sau ingredientele de origine animala sunt excluse in totalitate si se folosesc doar inlocuitori pe baza de plante. Chiar daca la prima vedere pare a fi o alegere mai putin obisnuita, acest stil de viata iti permite sa experimentezi cu diferite mancaruri si sa descoperi noi retete fascinante. Exista si deserturi raw vegane care se prepara fara coacere si la care se folosesc branzeturi de caju, lapte de cocos si fructe.

Metode de a gati cat mai sanatos exista si trebuie doar sa te documentezi despre cele care se potrivesc cel mai bine programului tau. Daca ai mai mult timp la dispozitie poti incerca metoda stir-fry, dar daca ai un program destul de incarcat, un aparat sub presiune te va ajuta sa pui pe masa cele mai rapide si gustoase preparate.