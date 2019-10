Marii retaileri au demarat o campanie de reduceri de Halloween si a taiat preturile la mai multe produse din toate categoriile de pe site. Ne-am uitat prin oferta si am selectat gadgeturi pe care sa le prinzi la un pret mic.



Retailerii s-au obișnuit să realizeze campanii de reduceri periodic pentru a tempta clienții să apese pe acel buton de cumpără. Cum ne-am obișnuit să celebrăm sărbătorile americane, eMAG lansează o ofertă cu produse de Halloween.

Primul produse pe care l-am văzut în această ofertă este un laptop Lenovo cu un procesor Intel Core i3-7020U, are 4 GB memorie RAM, un hard de 1 TB și o placă video integrată Intel HD 620. Are un display de 15,6 inci cu o rezoluție Full HD, două porturi USB 3.0, un port HDMI, un port ethernet, cititor de carduri SD și mufă pentru căști sau microfon. Punctul slab ar fi cantitatea de memorie, însă aceasta poate fi crescută ulterior până la 12 GB RAM. Laptopul are un preț bun și-l poți achiziționa de aici.

Reduceri de Halloween: Samsung Galaxy S10 la preț redus

Dacă ai un telefon vechi și vrei să-l schimbi atunci o soluție ar putea Samsung Galaxy S10 cu 8 GB RAM și 128 GB spațiul de stocare. Telefonul este unul premium, construcția la fel, iar display-ul AMOLED este unul dintre cele mai bune de pe piață. La departamentul camere foto vorbim de un sistem triplu de trei senzori: 12 MP (wide) + 12 MP (telefoto) + 16 MP (ultrawide), iar camera frontală este de 10 MP. Prețul telefonului a scăzut de la lansarea din primăvară, iar acum Samsung Galaxy S10 este mai accesibil și-l poți lua de aici.

Atunci când vrei să te relaxezi pe canapea nu vrei să te uiți la ecranul mic al telefonului, dar nici nu vrei să folosești un laptop atunci poți să folosești o tabletă. Samsung Galaxy Tab A are un display de 10.1 inci, cu o rezoluție Full HD, 2 GB memorie RAM și un spațiu de stocare de 32 GB, ce poate fi extins până la 512 GB cu un card micro SD. Nu este un gadget extrem de performant, dar e suficient de puternic pentru ceea ce vei face pe o tabletă. O poți achiziționa de aici.

Dacă ți-ai cumpărat recent un desktop sau un laptop și ai nevoie de un ecran mare atunci poți să alegi acesti monitor de la Philips. Acesta are un panou LED de tip VA și o rezoluție Full HD, iar diagonala este de 27 de inci. Rata de refresh a monitorului este de 75 Hz și timpul de răspuns este de 4 milisecunde. Mai vine cu tehnologii FreeSync, SmartContrast, EcoDisplay și un mod low blue light și monitorul este disponibil aici.

Ultimul produs pe care-l recomand este un televizor LG de 80 de centimetri. Nu este cel mai interesant gadget din listă și nici nu vine cu vreo tehnologie uluitoare, dar este smart, te poți conecta la Netflix, culorile se văd bine și-l poți instala pe o comodă sau îl poți monta direct pe perete cu un suport TV. Televizorul LG are un preț bun și-l poți achiziționa de aici.