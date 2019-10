O femeie in varsta de 48 de ani, din municipiul Barlad, a murit dupa ce ar fi consumat ciuperci culese dintr-o padure de la marginea orasului, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui.



Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Bogdan Gheorghita, femeia a mancat impreuna cu familia, fiind singura care a consumat niste ciuperci culese in urma cu cateva zile dintr-o zona situata la marginea municipiului Barlad.

"In timpul somnului, femeia a acuzat dureri in piept si a fost transportata la Spitalul de Urgenta "Elena Beldiman" din Barlad, unde, la scurt timp, a decedat. In cauza au fost demarate cercetari pentru ucidere din culpa", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, potrivit Agerpres.

Medicii legisti urmeaza sa efectueze necropsia pentru a stabili cu exactitate cauza decesului.