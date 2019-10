Banat. Incepand din 29 octombrie, vremea se va raci accentuat, astfel ca temperaturile vor deveni treptat apropiate de normalul perioadei. Astfel, maximele diurne vor scadea de la o medie de 14 - 17 grade, in 29 octombrie, la 10 - 12 grade in intervalul 30 octombrie - 1 noiembrie. Ulterior, este estimata o incalzire treptata a vremii, determinand un ecart termic cu valori peste cele normale in prima decada a lunii noiembrie, in special in perioada 4-8 noiembrie, cand sunt prognozate maxime de 16 - 19 grade, mediat regional. Aceeasi evolutie o vor avea si valorile nocturne ale temperaturii aerului, cu o scadere brusca si semnificativa, astfel ca la sfarsitul lunii octombrie si inceputul lui noiembrie minimele se vor situa in medie intre doua si patru grade, urmand ca in cea de-a doua saptamana de prognoza sa creasca la valori de 4 - 8 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in data de 29 octombrie si din nou in perioadele 2-3 noiembrie si 6-8 noiembrie.

Crisana. Din data de 29 octombrie, racirea accentuata a vremii va determina inregistrarea unor temperaturi apropiate de normalul perioadei. Astfel, maximele diurne vor scadea de la o medie de 13 - 15 grade - pe 29 octombrie, la 10 - 12 grade in intervalul 30 octombrie - 1 noiembrie. Dupa aceasta perioada este estimata o incalzire treptata a vremii, determinand un ecart termic cu valori peste cele normale in prima decada a lunii noiembrie, in special in perioada 4-8 noiembrie, cand sunt prognozate maxime de 15 - 19 grade, mediat regional. O evolutie similara vor avea si valorile nocturne ale temperaturii aerului, cu o scadere brusca si semnificativa, astfel ca la sfarsitul lunii octombrie si inceputul lui noiembrie minimele se vor situa in medie intre 0 si 3 grade, urmand ca in cea de-a doua saptamana de prognoza sa creasca la valori de 3 - 7 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in data de 29 octombrie si din nou in perioadele 2-3 noiembrie si 6-8 noiembrie.

Transilvania. Dupa data de 29 octombrie, racirea accentuata a vremii va determina inregistrarea unor temperaturi in general apropiate de normalul acestei perioade din an. Maximele diurne vor scadea, astfel, pana la 8 - 12 grade, in intervalul 30 octombrie - 2 noiembrie. Ulterior, este estimata o incalzire treptata a vremii, ce va determina valori peste cele normale in prima decada a lunii noiembrie, maximele urmand a se incadra intr-un ecart mediu de 12 - 16 grade. O evolutie similara vor avea si valorile nocturne ale temperaturii aerului, cu o scadere brusca si semnificativa, astfel ca la sfarsitul lunii octombrie si inceputul lui noiembrie minimele se vor situa in medie intre -2 si doua grade, urmand ca, in cea de-a doua saptamana de prognoza, sa creasca la valori de 2 - 5 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in data de 29 octombrie si din nou in perioadele 2-3 noiembrie si 6-8 noiembrie.

Maramures. Vremea se va raci accentuat incepand din 29 noiembrie, astfel ca temperaturile vor deveni treptat apropiate de normalul perioadei. Pe fondul acestei schimbari, maximele diurne vor scadea de la o medie de 12 - 14 grade la 9 - 12 grade, in intervalul 30 octombrie - 2 noiembrie. Dupa aceea, este estimata o incalzire treptata a vremii, determinand un ecart termic cu valori peste cele normale in prima decada a lunii noiembrie, in special in perioada 4-8 noiembrie, cand sunt prognozate maxime de 14 - 17 grade, mediat regional. O evolutie similara vor avea si valorile nocturne ale temperaturii aerului, cu o scadere brusca si semnificativa, iar la sfarsitul lunii octombrie si inceputul lui noiembrie minimele se vor situa in medie intre -2 si 2 grade, urmand ca in cea de-a doua saptamana de prognoza sa creasca la valori de 3 - 7 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in data de 29 octombrie si, din nou, dupa data de 2 noiembrie.

Moldova. Incepand din 29 octombrie, racirea accentuata a vremii va determina inregistrarea unor temperaturi in general apropiate de normalul perioadei. Astfel, maximele diurne vor scadea de la o medie de 11 - 14 grade, in 29 octombrie, la 7 - 10 grade - in intervalul 30 octombrie - 2 noiembrie. Dupa data de 2 noiembrie, este estimata o incalzire treptata a vremii, determinand un ecart termic diurn de 10 - 13 grade, mediat regional. O evolutie similara vor avea si valorile nocturne ale temperaturii aerului, cu o scadere brusca si semnificativa, astfel ca la sfarsitul lunii octombrie si inceputul lui noiembrie minimele se vor situa in medie intre -2 si 2 grade, urmand ca in cea de-a doua saptamana de prognoza sa creasca la valori de pana la 6 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in data de 29 octombrie si in perioadele 3-4 noiembrie, respectiv 6-8 noiembrie.

Dobrogea. Incepand din data de 30 octombrie, racirea accentuata a vremii va determina inregistrarea unor temperaturi sub cele normale ale perioadei. Astfel, maximele diurne vor scadea de la o medie de 16 - 17 grade - in 29 octombrie, la 9 - 12 grade - in intervalul 30 octombrie - 1 noiembrie. Mai tarziu, vremea se va incalzi, cu valori peste cele normale in prima decada a lunii noiembrie, in special in perioada 4-8 noiembrie, cand sunt prognozate maxime de 14 - 18 grade, mediat regional. O evolutie similara vor avea si valorile nocturne ale temperaturii aerului, cu o scadere brusca si semnificativa. In acest sens, la sfarsitul lunii octombrie si inceputul lui noiembrie minimele se vor situa in medie intre 2 si 6 grade, urmand ca in cea de-a doua saptamana de prognoza sa creasca la valori de 6 - 8 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in data de 30 octombrie si, din nou, in perioada 3-4 noiembrie.

Muntenia. Din data de 30 octombrie, racirea accentuata a vremii va determina inregistrarea unor temperaturi in general sub limitele climatologic specifice perioadei. Maximele diurne vor scadea de la o medie de 17 - 19 grade - in 29 octombrie, la 8 - 12 grade - in intervalul 30 octombrie - 1 noiembrie. Ulterior, este estimata o incalzire treptata a vremii, determinand un ecart termic cu valori peste cele normale in prima decada a lunii noiembrie, in special in perioada 4-8 noiembrie, cand sunt prognozate maxime de 14 - 16 grade, mediat regional. O evolutie similara vor avea si valorile nocturne ale temperaturii aerului, cu o scadere brusca si semnificativa, astfel ca la sfarsitul lunii octombrie si inceputul lui noiembrie minimele se vor situa in medie intre 2 si 5 grade, urmand ca in cea de-a doua saptamana de prognoza sa creasca la valori de 4 - 8 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in data de 30 octombrie, precum si in perioadele 3-4 noiembrie si 6-8 noiembrie.

Oltenia. Incepand cu 30 octombrie, racirea accentuata a vremii va determina inregistrarea unor temperaturi in general sub limitele climatologic specifice perioadei. Astfel, maximele diurne vor scadea de la o medie de 18 - 20 de grade la 9 - 12 grade, in intervalul 30 octombrie - 1 noiembrie. Dupa 1 noiembrie se preconizeaza o incalzire treptata a vremii, in special in perioada 4-8 noiembrie, cand sunt prognozate maxime de 15 - 17 grade, mediat regional. O evolutie similara vor avea si valorile nocturne ale temperaturii aerului, cu o scadere brusca si semnificativa, astfel ca la sfarsitul lunii octombrie si inceputul lui noiembrie minimele se vor situa in medie intre 2 si 6 grade, urmand ca in cea de-a doua saptamana de prognoza sa creasca la valori de 5 - 8 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in jurul datei de 30 octombrie si in perioadele 3-4 noiembrie si 6-7 noiembrie.

La munte. Din data de 29 octombrie, vremea se va raci accentuat, determinand inregistrarea unor temperaturi in general sub cele normale ale perioadei. Astfel, maximele diurne vor scadea pana la 1 - 6 grade, in intervalul 30 octombrie - 1 noiembrie. Ulterior, este estimata o incalzire treptata a vremii, determinand un ecart termic cu valori peste cele obisnuite in prima decada a lunii noiembrie, fiind prognozate maxime in medie de 5 - 10 grade. O evolutie similara vor avea si valorile nocturne ale temperaturii aerului, cu o scadere brusca si semnificativa, astfel ca la sfarsitul lunii octombrie si inceputul lui noiembrie minimele vor fi negative in toata zona, in medie intre -8 si -2 grade, urmand ca in cea de-a doua saptamana de prognoza sa creasca la valori cuprinse intre -2 si 4 grade. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata in perioada 29 - 30 octombrie, atunci cand, mai ales la altitudini de peste 1.400 de metri, vor predomina ninsorile si, din nou, in perioadele 2-4 noiembrie si 6-8 noiembrie.