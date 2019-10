"Sariti, ba'! Iar il atacara pe Arafat!

In 2012 am iesit in strada cu intreaga familie ca sa-l apar pe Raed Arafat. Nu pentru ca eram convins ca ar fi meritat pe deplin (avea, in opinia mea, bube inca de pe atunci). Nicidecum. Norocul lui a fost ca, pe vremea aceea, as fi sarit pentru oricine ar fi devenit un inamic public al conceptiilor legate de sanatate ale Presedintelui Basescu.

De atunci s-au intamplat suficient de multe grozavii intim legate de sistemul pe care EL, SUPREMUL, l-a clocit la DSU, incat fiecare dintre ele, separat, sau toate adunate la un loc, sa determine dislocarea acestui personaj nu numai din functia de comanda, cat, mai ales, din cea de "strateg esuat" al managementului situatiilor de urgenta. Acelea reale, neasteptate, grave, nu cele indelung planificate ca "igzircitiu"!

M-am numarat si eu printre cei care, in ultimii anu, i-au analizat neimplinirile si i-au criticat neajunsurile dovedite.

Poate de aceea nici n-a catadicsit sa calce prin Sectorul de arsi grav din prima Unitate Functionala de Arsi infiintata in tara (la Brasov) dupa Colectiv. M-am bucurat cel putin ca, ignorandu-ne, macar nu ne-a bagat bete in roate... De aceea zic: mare om, mare caracter, domnul secretar de stat!

Iata de ce vreau sa-i sar in ajutor inca o data, acum, cand toti il vor plecat de la DSU, pe motiv ca, pe langa esecurile din Apuseni, de la Siutghiol, de la Colectiv, de la Caracal (printre care transportul aerian al deputatului de Moldova pentru o banala durere de mate este definitoriu pentru alocarea inepta de resurse aflate deseori la un nivel critic), auzi minciuna, nici nu se poate lauda cu ceva succesuri mai acatarii. Pe scurt, nu a cam facut mai nimic, zic ingratii astia.

Ba a facut, mai nerecunoscatorilor!

La Brasov aplicatia RO-ALERT pastorita de DSU/IGSU ne-a anuntat dupa vreo jumate de ora ca "tocmai" a trecut ursul! Sau ca vine vijelia dupa ce deja trecuse! Tot la Brasov ne suna sirenele miercurea fix la 12.00 "a alarma"! Sa ne obisnuim cu sunetul. Si sa-l recunoastem, in caz ca va fi vreodata 'pe bune'.

Nu-i asa ca e destul sa-l veneram pe veci?

De aceea zic, pentru toate acestea, sariti, ba' baieti!

Ca iar ii vor raii astia capu'! Pornind de la zicala "capu' face, capu' trage", cred ca potrivnicii i-l vor si ca sa traga, daca doar atat a facut!", a scris medicul pe Facebook.