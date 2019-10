Nutritionistul Mihaela Bilic vorbeste despre beneficiile semintelor de dovleac.



"Samanta de bostan- un remediu eminamente masculin

Cand vine vorba de rontaieli sanatoase, semintele de dovleac sunt de departe un “rau” necesar, mai ales pentru barbati Spun “rau” pentru ca obiceiul de a manca seminte nu este un spectacol atragator pentru privitor Chiar daca din exterior nu “se vede” bine, culmea e ca face bine! La interior, mai precis la prostata

Da, e demonstrat stiintific, semintele de bostan sunt un remediu pentru inflamatiile prostatei si chiar o metoda eficienta de preventie a adenomului de prostata. In plus contin steroli vegetali ce mimeaza moleculele de colesterol din sange, blocheaza locurile lor de fixare si in felul acesta, indirect, imbunatatesc profilul lipidic sangvin.

Ce avantaje mai au semintele de dovleac?

Ca orice oleaginoase, sunt un super-food cu 40% grasime, 30% proteine, 20% glucide, sub 10% apa si calorii cat ciocolata, peste 500cal/100g. Deci se mananca cu masura, nu mai mult de un pumn/zi Ideal ar fi sa fie de bostan romanesc, sunt gustoase si au coaja subtire. Daca tot vorbim de coaja, efortul de a scoate mica samanta din invelisul ei ne ia timp, deci ni se pare ca mancam mult, cand de fapt miezul abia daca umple o lingura. Dar rontaiala asta e benefica, e un fel de ritual de calmare a nervilor

Crude sau coapte?

Cu siguranta coapte in tava cu un strop de sare, daca se poate timp mai lung si temperatura joasa, de maxim 100 grade, ca sa se usuce si sa fie crocante. Singura avertizare ii vizeaza pe cei cu bila lenesa, prea multe seminte pot cadea greu

Deci profitati de sezonul dovlecilor si faceti provizii de seminte pentru iarna, acum aveti argumente suficiente sa rontaiti la gura sobei fara sa va mai pese de bunele maniere- ce nu face omul pentru sanatate?", a scris nutritionistul pe Facebook.