Vacantele petrecute alaturi de prieteni sau familie au fost mereu documentate prin fotografii si inregistrari video si pastrate pentru multi ani.



In ziua de astazi este din ce in ce mai usor sa te bucuri de ele si cu ajutorul tehnologiei nu mai exista nicio limita a posibilitatilor. Acestea sunt cateva dintre cele mai folosite gadgeturi pentru vacante si calatorii:

Camera video sport (action camera)

Acest tip de camera video li se potriveste celor care practica sporturi precum schiul sau surful. Camerele inregistreaza din unghiul tau de vedere si se monteaza pe corp (de exemplu, pe castile folosite la snowboarding). Acestea au diferite functii pentru filmat, de la o calitate de 4K, la filmari in slow motion sau time lapse, iar pentru stocare vei avea nevoie de un card de memorie. Multe modele de action camera pot filma sub apa si sunt rezistente la socuri, fiind special destinate unor medii in care sunt expuse factorilor externi, dar si pentru sporturi extreme. Daca esti pasionat de aventuri pline de adrenalina, va trebui sa cheltui undeva de la 500 de lei la peste 1.000 de lei pentru o astfel de camera.

Camera DSLR sau mirrorless

Orice moment dintr-o calatorie sau concediu trebuie imortalizat cu ajutorul unei camere cat mai performante. Chiar daca nu esti fotograf profesionist, nu ai nevoie de multa pregatire sau studii pentru a face fotografii exceptionale. Un aparat foto de calitate este indispensabil pentru locatii perfecte de pus pe social media, iar un aparat DSLR iti permite sa faci fotografii de calitatea 4K, dar si inregistrari video. Aparatele mirrorless sunt, fata de cele DSLR, compacte si mai performante in ceea ce priveste inregistrarile video. Daca pleci intr-o destinatie pentru care ai nevoie de multe bagaje si locul pentru camera foto este restrans, alege o camera foto de dimensiuni mai mici. Cele potrivite pentru incepatori au obiective de dimensiuni mici si nu vei avea nevoie de o geanta separata pentru ele. Astfel de camere vor fi o investitie importanta si trebuie sa ceri parerea unor cunoscatori pentru cele mai bune sfaturi in functie de nevoi, preferinte, buget si de nivelul la care cochetezi cu fotografia. Aceste camere iti vor scoate din buzunar de la 1.500 de lei la peste 6.000 de lei, dar folosirea corecta si ingrijirea le vor asigura o durata de viata mai lunga.

Aparate foto instant

Aparatele foto pe film se adreseaza mai degraba cunoscatorilor, asa ca daca lumea fotografiei este noua pentru tine, dar vrei sa te bucuri de optiuni cat mai interesante pentru momentele imortalizate in vacanta, poti alege un aparat foto instant. Acesta iti da posibilitatea sa scoti pe loc fotografiile pe care le realizezi, de la portrete de familie la selfie-uri. Aparatele instant moderne sunt de mici dimensiuni, la preturi accesibile si usor de folosit pentru orice incepator. O vacanta distractiva si iesita din comun merita si un accesoriu cu adevarat special. Poti, de exemplu, sa-ti faci poze cu familia pe care sa le trimiti imediat celor dragi sub forma unor vederi personalizate.

Alege cele mai potrivite gadgeturi in functie de experienta si placerea pe care o ai sa inregistrezi sau sa fotografiezi toate locurile si activitatile alaturi de prieteni sau familie. Daca iti doresti ceva anume, fa o investitie corecta, care iti va oferi o sursa de amintiri nepretuite.

Sursa foto: pexels.com