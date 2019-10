Un barbat in varsta de 43 de ani a fost retinut dupa ce si-a agresat sotia, urmand sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.



Incidentul s-a petrecut in comuna Stefan cel Mare

"In urma cercetarilor efectuate, politistii vasluieni au stabilit ca, pe fondul unor conflicte anterioare, barbatul si-a lovit sotia, cu un cutit, in zona toracica. In urma agresiunii, persoana vatamata, o femeie in varsta de 31 de ani, a suferit o plaga injunghiata, leziune traumatica care va necesita 7-8 zile de ingrijiri medicale pentru vindecare. Fata de barbat a fost emis un nou ordin provizoriu de protectie. Mentionam ca fata de acesta a fost dispusa o masura similara si in data de 19 octombrie, insa, in fata instantei de judecata, in data de 24 octombrie, persoana vatamata a precizat ca nu doreste emiterea unui ordin de protectie fata de sotul sau", potrivit unui comunicat transmis de IPJ Vaslui.

Autoritatile continua cercetarile, in vederea probarii intregii activitati infractionale a barbatului, noteaza antena3.ro.