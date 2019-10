Liderul USR, Dan Barna, candidat la prezidentiale, a reactionat in legatura cu modul in care a fost intampinat de cei de la Santana (Arad) cu melodia populara "Canta cucu-n Bucovina", rescrisa special pentru el.



"In turneul electoral din Arad, la Santana, am fost intampinat cum invataseram noi ca sunt romanii ospitalieri. M-au asteptat in costume populare, cu paine si sare, iar la sfarsit mi-au spus avem si o surpriza pentru dumneavoastra. Si a fost acel cantec. E un gest frumos de ospitalitate locala, nu are alta semnificatie. Sigur, cei care sunt impotriva ii vor da simbolistica hiperbolica.

In realitate, a fost gestul unei filiale dintr-o comuna din judetul Arad de a-si exprima increderea si opitalitatea si este un lucru pe care chiar il apreciez", a spus Barna, citat de hotnews.ro.

