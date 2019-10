Fostul ministru de Interne, Carmen Dan, reactioneaza in urmaultimelor inregistrari in cazul Colectiv.



"Constat ca, in practica obisnuita, pe fondul interesului electoral, se fabrica din nou teme care sa starneasca emotie publica, oferind doritorilor de senzational sange, prin sacrificarea unor oameni care au facut ceva pentru acest sistem! Bine ar fi sa existe cumpatare, bun simt in evaluare si incredere ca organele judiciare isi vor face treaba fara a le oferi inainte de decizia legala victime!

Ca si momentul 10 August, acum vad ca e momentul “Arafat”. Nu sunt eu avocatul lui Raed Arafat; am convingerea ca poate raspunde singur si cu argumente, insa nu pot sa nu condamn punerea sa la zid in aceste zile. Dar pentru ca aceasta ultima tema fierbinte priveste sistemul de interventie de urgenta, un sistem recunoscut ca exemplu de buna practica in plan international, poate este mai util pentru sistem sa se reflecteze asupra beneficiului crearii unei Agentii Guvernamentale pentru Situatii de Urgenta, asezata pe principii solide de coordonare a tuturor institutiilor cu competente in gestionarea situatiilor de urgenta!

Acum cateva luni exista o astfel de viziune si era o constructie pe care o analizam, chiar inainte de a pleca din minister. Ar fi fost singurul obiectiv inedit al programului de guvernare propus de PNL!

Este insa campanie electorala!

Si este trist ca in astfel de momente, printre instrumentele pentru lupta politica se afla si discreditarea unor oameni si a unor institutii!

A fost pusa in fata plutonului de executie Jandarmeria romana, o institutie fundamentala intr-un stat democratic cum ne pretindem, discreditata, expusa manipularilor grosolane, destabilizata functional! Acum urmeaza IGSU! Brusc, oamenii trebuie sa uite ca pompierii militari sunt salvatorii asteptati de toti la greu, ca avem nevoie de ei sa fie acolo cand focul, apa, vremea, starea fizica ne ingenuncheaza! Ca in fiecare sistem, sunt si oameni fara vocatie care, intamplator sau nu, l-au penetrat. Eu am convingerea ca cine nu merita, in astfel de sisteme nu poate rezista! Dar nu poti destabiliza institutii vitale din punct de vedere social, doar de dragul unui vot! Va veni vremea cand va fi nevoie sa le recladim, o vreme mult mai dificila decat vremea in care trebuie doar sa le consolidam si sa le eficientizam!

P.S.: Transmit aici tuturor contestatarilor care au sau nu (mai degraba nu) toate datele despre cum functioneaza sistemul de ordine publica sau cel al situatiilor de urgenta si nu folosesc un limbaj adecvat ca nu voi ezita in a le bloca accesul permanent pe aceasta pagina!", a scris Carmen Dan pe Facebook.