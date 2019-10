Soferii care circula pe drumuri cu zapada, gheata sau polei trebuie sa aiba montate la masina anvelope de iarna. Daca circula fara astfel de anvelope, pe asemenea drumuri, soferii pot primi amenzi de pana la 2.900 de lei, transmite Politia Romana.



"Pentru a face o alegere cat mai corecta in momentul in care vorbim despre acest gen de cauciucuri, va prezentam un ghid despre anvelopele de iarna si cat de multa siguranta ne ofera pe un carosabil alunecos.

'Legea cauciucurilor de iarna' a intrat in vigoare in 2011, iar toti cei circula pe drumuri publice acoperite de zapada, gheata sau polei sunt obligati sa aiba anvelope de iarna. Chiar daca drumul este uscat, se pot intalni portiuni unde exista risc de formare a poleiului, de aceea, nu conduceti, chiar si pe distante scurte, daca autovehiculul nu este echipat cu anvelope de iarna.

Ele se identifica usor, datorita prezentei pe laterale a literelor M si S, sub forma: „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”, fara a include in aceasta categorie anvelopele marcate numai cu inscriptia ,,all seasons”.

Prevederile legale in vigoare interzic circulatia autovehiculelor, fara ca acestea sa fie dotate cu anvelope de iarna, pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, nefacand referire la o anumita perioada a anului.

Astfel, este sanctionata conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei fara ca acesta sa fie dotat cu anvelope de iarna, iar iar autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante.

Amenda pentru fapta mentionata este prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni (de la 9 la 20 puncte-amenda, respectiv intre 1.305 si 2.900 de lei) si se va retine certificatul de inmatriculare/inregistrare al autoturismului, eliberandu-se o dovada inlocuitoare fara drept de circulatie", arata IGPR.