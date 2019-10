Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a postat pe YouTube si pe Facebook doua videoclipuri, realizate in parteneriat cu Televiziunea Romana, prin care ilustreaza tehnica votarii la alegerile prezidentiale, venind astfel in sprijinul romanilor care voteaza in diaspora.



Într-un comunicat dat publicităţii duminică, AEP anunţă că pune la dispoziţia alegătorilor români din străinătate, care doresc să îşi exercite dreptul de vot la alegerile pentru Preşedintele României, clipuri video menite să ilustreze tehnica votării la scrutinul prezidenţial. În acest sens, AEP a realizat, în parteneriat cu Televiziunea Română, două videoclipuri informative, unul pentru votul la secţia de votare din străinătate şi un altul pentru votul prin corespondenţă, noteaza Agerpres. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile. Materialele pot fi vizionate pe canalul de YouTube şi pe pagina de Facebook a Autorităţii Electorale Permanente şi pot fi preluate în regim gratuit de către instituţiile mass-media interesate. Clipurile sunt disponibile la următoarele link-uri: Clip de informare a alegătorilor care votează la secţia de votare din străinătate: https://www.youtube.com/watch?v=OdmJVDVOek0 şi Clip de informare a alegătorilor care votează prin corespondenţă: https://www.youtube.com/watch?v=uDzSyuJBN2s. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre tehnica, diaspora, aep

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×