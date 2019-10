Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a transmis un mesaj dupa publicarea filmului interventiei din Colectiv.



"In spatele oricarei sirene aducatoare de speranta, se ascund oameni. Persoane pe care nu le cunosti si pe care cu siguranta nu doresti sa le intalnesti in mod obisnuit din simplul fapt ca acest contact ar prefigura imposibilitatea ta de a te putea ajuta singur, deseori aflat in situatii deloc confortabile...si asta sperie.

Fara echipamentele de protectie, fara uniforme, dezbracati de reguli in afara orelor de program...sunt tot ei, salvatorii, oamenii pe care viata i-a indrumat sa iubeasca oamenii neconditionat. Sunt detinatori ai focului sacru. Cine? Ei...colegii pompieri, pompierii SMURD, colegii de la serviciile de ambulanta, medicii, asistentii, pilotii, salvamontistii. Prin forta ochilor lor plini de iubire pot resuscita functiile vitale ale oamenilor pe care ii ingrijesc neconditionat.

Dar in spatele acestei iubiri neconditionate oferite noua, tuturor se instaleaza si frica. Frica de a nu mai fi iubiti, apreciati, de a nu mai simti caldura omului pe care au vegheat-o tocmai in ideea de a nu se stinge.

De aceea noi va cerem sa aveti in continuare incredere in noi, asa cum stim ca ati avut-o mereu. Va cerem sa repectati haina militara a pompierilor si sa iubiti asa cum ati iubit mereu Rosul plin de pasiune al salvatorilor din cadrul situatiilor de urgenta. Nimeni nu merita sa fie supus unei asemenea presiuni, aceasta incarcatura din ultimele zile care a alimentat si a starnit tot felul de emotii, dintre care cele mai negative.

Noi suntem oamenii cei mai apropiati de dumneavoastra! Mereu...pentru ca altii sa traiasca!", arata DSU.